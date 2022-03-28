Ekşili ve Terbiyeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır? Evde Kolay Ekşili Köfte Nasıl Yapılır?
Ekşili köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, evde kolay ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi nedir? Evde ekşili köfte tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Ekşili sulu köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ekşili ve terbiyeli sulu köfte nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Oldukça sevilen lezzetler arasında yer alan bu tarif Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Ekşili terbiyeli sulu köfte nasıl yapılır ve evde kolay ekşili köfte nasıl yapılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ekşili ve Terbiyeli Sulu Köfte İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?
Ekşili ve terbiyeli sulu köfte için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ekşili terbiyeli sulu köfte için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Bu nedenle ürünleri tercih ederken dikkatli olarak çok daha lezzetli ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ekşili ve terbiyeli sulu köfte için gerekli malzemeler;
Köftesi için:
• 300 gram az yağlı dana kıyma
• 1 yumurta akı (Sarısı terbiyesi için)
• 2 yemek kaşığı pirinç
• 1 yemek kaşığı ince bulgur (Ben esmer kullandım)
• 1 adet küçük kuru soğan
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı ucuyla kimyon
• 1,5 çay kaşığı tuz
Diğer malzemeler:
• 2 orta boy patates
• 2 adet havuç
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 6 su bardağı su (su miktarını koyuluğuna göre ayarlayın)
• Tuz, karabiber
• İnce kıyılmış maydanoz
Terbiyesi için;
• 1 adet yumurta sarısı
• 3 yemek kaşığı yoğurt
• Yarım limonun suyu
Ekşili Terbiyeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Ekşili terbiyeli sulu köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de ekşili sulu köfte nasıl yapılır sorusu oldu. Türk mutfağının oldukça sevilen lezzetleri arasında yer alan bu tarifi yapmak için ilk olarak pirinci yıkayın e bulgurla birlikte kaynar suda 20 dakika boyunca bekletin. Suyunu süzdükten sonra bir kenarda bekletin ve patates ve havucu küp şeklinde doğrayın. Köftesi için ise kıyma, rendelenmiş soğan ve suyu süzülmüş pirinç ve bulgur, yumurta akı, tuz ve baharatları karıştırın. 10 dakika boyunca yoğurduktan sonra harçtan büyük parçalar alın ve yuvarlayın. Tepsinin içine 2 yemek kaşığı un ekledikten sonra köfteleri tepsiye atın. Tencereye sıvı yağ koyun ve kızdırın. İlk olarak havuçları ekleyin ve soteleyin. Ardından patatesleri de ekledikten sonra karıştırın ve üzerine sıcak su ekleyin. Su kaynamaya başladığında köfteleri içine atın. Ocağın altını kısın ve pişmeye bırakın. Köfteler ve sebzeler pişince bir kabın içine yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu alarak iyice karıştırın. Yemek suyundan iki kepçe terbiyeye ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi tencereye eklerken karıştırın. Ardından tuz ve karabiberini ekleyerek bir taşım kaynatın. Afiyetle tüketebilirsiniz.