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CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeklerin açlıkta birbirini parçalayıp, yedikleri iddia edildi. Olay ile ilgili savcılık soruşturma, belediye de inceleme başlattıklarını bildirdi.

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
Ekleme: 28.03.2022 - 16:36 Güncelleme: 28.03.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
CHP'li Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anlar, dün hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler başta tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde parçalanmış bir köpeğin başında Pitbull cinsi köpeğin olduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca diğer köpekler tarafından parçalanmış köpek ölüleri de yer alıyor. Mehmet Keskin de görüntülerde, 'Bu köpekler, burada açlıktan birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?' diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!

Görüntülerin yayınlamasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hakkında 'görevi ihmal' suçundan soruşturma başlattı. Jandarma da Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaparak, görevliler ve iddia sahibinin ifadesine başvurdu.

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!

'HAYVANLAR KENDİ KADERİNE TERK EDİLMİŞ'

Çanakkale Mor Pati Derneği Başkanı Emine Akın, 'Belediyenin 'Yeni hayvan barınağı' diye geçiyor. Fakat aslında hayvan barınağı olmayan, telle çevrili, içerisinde kulübelerin olduğu bir alan var. Gönüllü arkadaşımız, hayvanları ziyaret etmek için gittiğinde videolara da yansıyan o görüntülerle karşılaşıyor. Maalesef görüntülerden anladığımız üzere büyük bir kısmı yenmiş olan hayvan, en az 2 gün önce parçalanmış. Bu şu demek oluyor; bölgeye barınaktan görevliler gidip yemeklerine dahi bakmamışlar. En az 2 gün önce gidilmiş hatta bizim şahsi kanaatimiz parçalayıp, yediklerine göre bu hayvanlar uzun süredir aç. Aç olmayan bir hayvan kendi türünü bu şekilde parçalayıp, yemez. Hayvanlar o şekilde atılmış ve kendi kaderine terk edilmiş. Bu görüntülere yansıyanların dışında eminim daha fazla can kaybı da vardır. Gözden ırak bir bölge olduğu için, insanların da uğrak yeri değil' dedi.

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!

ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesi'nden 27 Mart 2022 tarihinde belediyeye ait sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan üzücü olaya ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

'Çanakkale Belediyesi olarak bu canları sahipsiz bırakmamak adına kısırlaştırma, aşı, tedavi, beslenme ve barınma gibi yükümlülüklerimizi yerine getirdik, onları aç ve açıkta bırakmadık. Yasaklı ırklara ait sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve diğer çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Dün yaşanan bu üzücü olayı araştırmak amacıyla Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan ve alanı görüntüleyen güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştır' dedi.
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CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
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