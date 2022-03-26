  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle olağanüstü toplanan NATO Zirvesi sonrası güvenlik mimarisinde güncellemeye gidiliyor. Avrupa'nın doğusuna savaşın sıçrama ihtimalini düşünen ülkelerle işbirliği modellerinin geliştirilmesi ile taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilmesi hususları gündeme getiriliyor. İşte NATO'un 5 yeni güvenlik mimarisi...

Ekleme: 26.03.2022 - 13:43 Güncelleme: 26.03.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Küresel güvenlik algısının kökten değiştiği bir sürece girilmesiyle Türkiye'nin kritik görevler üstlendiği NATO da güvenlik mimarisinde güncellemeye gidiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından gözlerin çevrildiği NATO'nun yeni güvenlik konseptinde müttefik ülkelerin GSMH'nin yüzde 2'sini savunma bütçesine ayırma politikasına uymayı güçlü şekilde taahhüt etmesi, ittifakın askeri bağları güçlendirme programının artarak devam etmesi, ittifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıklarının kapatılması, üye ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modellerinin geliştirilmesi ile taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilmesi hususları yer alacak.


YÜZDE 2 HEDEFİNİ 11 ÜLKE TUTTURDU

2014 yılında gerçekleştirilen Galler zirvesinde, ittifak ülkelerinin 2024 yılına kadar, savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2'si düzeyine yükseltmeleri kararı alındı. Geçtiğimiz yıl NATO'nun hazırladığı rapora göre 2020 yılında ABD dışındaki üyelerin savunma harcamalarında 2019'a göre yüzde 3,9'luk artış olurken 30 üye ülkeden 11'i yüzde 2 hedefini tutturdu. Değişen güvenlik dengeleriyle müttefik ülkelerin bu politikaya uymayı güçlü şekilde taahhüt etmesi planlanıyor. Diğer taraftan NATO'nun önemine dair tartışmaların açılmasından ziyade müttefiklerin askeri bağları güçlendirme programına artarak devam edileceği ifade ediliyor.


DOĞU KANADINDAKİ ÜLKELER

İttifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıkları kapatılacak. Türkiye müttefiklerin birbirine savunma alanında açık/örtülü ambargo uygulanmasına karşı tutum sergiliyor.


NATO üyesi ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilmesi de yeni güvenlik mimarisinde önemli bir madde olarak yer alacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde gündeme gelen nükleer silahlanma konusu da dünya gündeminde önemli yer tutarken ittifak taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler üzerinde çalışacak


NATO'NUN 5 MADDEDE YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

1-Müttefik ülkeler GSMH'nin yüzde 2'sini savunma bütçesine ayırma politikasına uymayı güçlü şekilde taahhüt edecek

2-İttifakın askeri bağları güçlendirme programı artarak devam edecek

3-İttifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıkları kapatılacak

4-NATO üyesi ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilecek

5-Taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilecek
Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar.
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar
Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi
CHP’nin bankamatik üyesi ifşa oldu
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Uzmanlar yeni hedefi açıkladı...
Türkiye’nin enerji veren kadınları ödüllendirildi
Macron duyurdu: Türkiye ve Yunanistan ile birlikte tahliye operasyonu gerçekleştireceğiz
Ukrayna’daki savaşı bitirmek için Rusya'ya karşı 10 maddelik çok sert önlem planı
Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu
Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar
CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi
Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu
Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

İstanbul için son dakika açıklaması: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul için son dakika açıklaması: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!