Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle olağanüstü toplanan NATO Zirvesi sonrası güvenlik mimarisinde güncellemeye gidiliyor. Avrupa'nın doğusuna savaşın sıçrama ihtimalini düşünen ülkelerle işbirliği modellerinin geliştirilmesi ile taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilmesi hususları gündeme getiriliyor. İşte NATO'un 5 yeni güvenlik mimarisi...

Küresel güvenlik algısının kökten değiştiği bir sürece girilmesiyle Türkiye'nin kritik görevler üstlendiği NATO da güvenlik mimarisinde güncellemeye gidiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından gözlerin çevrildiği NATO'nun yeni güvenlik konseptinde müttefik ülkelerin GSMH'nin yüzde 2'sini savunma bütçesine ayırma politikasına uymayı güçlü şekilde taahhüt etmesi, ittifakın askeri bağları güçlendirme programının artarak devam etmesi, ittifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıklarının kapatılması, üye ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modellerinin geliştirilmesi ile taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilmesi hususları yer alacak.





YÜZDE 2 HEDEFİNİ 11 ÜLKE TUTTURDU



2014 yılında gerçekleştirilen Galler zirvesinde, ittifak ülkelerinin 2024 yılına kadar, savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2'si düzeyine yükseltmeleri kararı alındı. Geçtiğimiz yıl NATO'nun hazırladığı rapora göre 2020 yılında ABD dışındaki üyelerin savunma harcamalarında 2019'a göre yüzde 3,9'luk artış olurken 30 üye ülkeden 11'i yüzde 2 hedefini tutturdu. Değişen güvenlik dengeleriyle müttefik ülkelerin bu politikaya uymayı güçlü şekilde taahhüt etmesi planlanıyor. Diğer taraftan NATO'nun önemine dair tartışmaların açılmasından ziyade müttefiklerin askeri bağları güçlendirme programına artarak devam edileceği ifade ediliyor.





DOĞU KANADINDAKİ ÜLKELER



İttifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıkları kapatılacak. Türkiye müttefiklerin birbirine savunma alanında açık/örtülü ambargo uygulanmasına karşı tutum sergiliyor.





NATO üyesi ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilmesi de yeni güvenlik mimarisinde önemli bir madde olarak yer alacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde gündeme gelen nükleer silahlanma konusu da dünya gündeminde önemli yer tutarken ittifak taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler üzerinde çalışacak





NATO'NUN 5 MADDEDE YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ



1-Müttefik ülkeler GSMH'nin yüzde 2'sini savunma bütçesine ayırma politikasına uymayı güçlü şekilde taahhüt edecek



2-İttifakın askeri bağları güçlendirme programı artarak devam edecek



3-İttifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıkları kapatılacak



4-NATO üyesi ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilecek



5-Taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilecek