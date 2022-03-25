Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Islak Kurabiye Tarifi
Muhallebili ıslak kurabiye tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır? Muhallebili ıslak kurabiye tarifi nedir? Muhallebili ıslak kurabiye kaç kalori? İşte merak edilenler...
Muhallebili ıslak kurabiye tarifi farklı tarifler denemek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay ıslak kurabiye tarifi yer alıyor. Uğraştırıcı olarak gözükse de oldukça kolay bir şekilde evinizde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay ıslak kurabiye tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Muhallebili Islak Kurabiye Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Muhallebili ıslak kurabiye tarifi için gerekli malzemeler bu tarifi uygulamak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği oldukça önemlidir. İyi kalitede ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Muhallebili ıslak kurabiye için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
Kurabiyesi için;
125 gram tereyağı ya da margarin
2 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı kakao
3-3, 5 su bardağı kadar un
Şerbeti için;
1.5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
Muhallebisi için;
3,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı un
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı toz kremşanti
Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır?
Muhallebili ıslak kurabiye tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer aldı. Muhallebili ıslak kurabiye tarifi için öncelikle şerbetini hazırlayın. Şerbetini soğuması için bir kenara aldıktan sonra oda sıcaklığındaki tereyağını bir kabın içine alın ve şekerle yoğurun. Ardından diğer malzemeleri ekleyip hamur haline getirin. Küçük toplar haline getirdikten sonra yağladığınız borcama güzelce dizin. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına koyarak 25-30 dakika boyunca pişirin. Kurabiyeler pişerken muhallebi için küçük bir tencerenin içine vanilya ve kremşantiyi ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Üzerine 3 yemek kaşığı kremşanti ekledikten sonra mikser yardımıyla çırpın. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine soğumuş şerbetinizi dökün. Muhallebiyi de kurabiyelerin üzerine döktükten sonra servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.
Muhallebili Islak Kurabiye Kaç Kalori?
Muhallebili ıslak kurabiye kalori değeri de oldukça merak ediliyor. Diyet yapanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyeler konu hakkında araştırmalara başladı. 1 adet muhallebili ıslak kurabiyede yaklaşık 260 kalori bulunur. Bu nedenle tüketirken porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir. Muhallebili ıslak kurabiye şekerli ve karbonhidrat açısından oldukça zengin olması nedeniyle az tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle şeker hastalığına sahip olanların tüketmemesi çok daha yararlı bir tercih olacaktır.