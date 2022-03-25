Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Islak Kurabiye Tarifi

Muhallebili Islak Kurabiye Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır?



Muhallebili Islak Kurabiye Kaç Kalori?



Muhallebili ıslak kurabiye tarifi farklı tarifler denemek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Uğraştırıcı olarak gözükse de oldukça kolay bir şekilde evinizde bu tarifi hazırlayabilirsiniz.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Muhallebili ıslak kurabiye tarifi için gerekli malzemeler bu tarifi uygulamak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği oldukça önemlidir. İyi kalitede ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz.şu şekilde sıralanabilir;Kurabiyesi için;125 gram tereyağı ya da margarin2 yemek kaşığı toz şeker1 adet yumurta1 çay bardağı sıvı yağ1 paket kabartma tozu1 paket vanilya3 yemek kaşığı kakao3-3, 5 su bardağı kadar unŞerbeti için;1.5 su bardağı toz şeker2 su bardağı su2-3 damla limon suyuMuhallebisi için;3,5 su bardağı sütYarım su bardağı toz şekerYarım su bardağı un1 paket vanilya3 yemek kaşığı toz kremşantiMuhallebili ıslak kurabiye tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Muhallebili ıslak kurabiye tarifi için öncelikle şerbetini hazırlayın. Şerbetini soğuması için bir kenara aldıktan sonra oda sıcaklığındaki tereyağını bir kabın içine alın ve şekerle yoğurun. Ardından diğer malzemeleri ekleyip hamur haline getirin. Küçük toplar haline getirdikten sonra yağladığınız borcama güzelce dizin. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına koyarak 25-30 dakika boyunca pişirin. Kurabiyeler pişerken muhallebi için küçük bir tencerenin içine vanilya ve kremşantiyi ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Üzerine 3 yemek kaşığı kremşanti ekledikten sonra mikser yardımıyla çırpın. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine soğumuş şerbetinizi dökün. Muhallebiyi de kurabiyelerin üzerine döktükten sonra servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.değeri de oldukça merak ediliyor. Diyet yapanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyeler konu hakkında araştırmalara başladı. 1 adet muhallebili ıslak kurabiyede yaklaşık 260 kalori bulunur. Bu nedenle tüketirken porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir. Muhallebili ıslak kurabiye şekerli ve karbonhidrat açısından oldukça zengin olması nedeniyle az tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle şeker hastalığına sahip olanların tüketmemesi çok daha yararlı bir tercih olacaktır.