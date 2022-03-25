  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Islak Kurabiye Tarifi

Muhallebili ıslak kurabiye tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır? Muhallebili ıslak kurabiye tarifi nedir? Muhallebili ıslak kurabiye kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.03.2022 - 15:57 Güncelleme: 25.03.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Islak Kurabiye Tarifi
Muhallebili ıslak kurabiye tarifi farklı tarifler denemek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay ıslak kurabiye tarifi yer alıyor. Uğraştırıcı olarak gözükse de oldukça kolay bir şekilde evinizde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay ıslak kurabiye tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Muhallebili Islak Kurabiye Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Muhallebili ıslak kurabiye tarifi için gerekli malzemeler bu tarifi uygulamak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği oldukça önemlidir. İyi kalitede ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Muhallebili ıslak kurabiye için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

Kurabiyesi için;

125 gram tereyağı ya da margarin
2 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı kakao
3-3, 5 su bardağı kadar un

Şerbeti için;

1.5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2-3 damla limon suyu

Muhallebisi için;

3,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı un
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı toz kremşanti


Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Islak Kurabiye Tarifi

Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır?


Muhallebili ıslak kurabiye tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında muhallebili ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu yer aldı. Muhallebili ıslak kurabiye tarifi için öncelikle şerbetini hazırlayın. Şerbetini soğuması için bir kenara aldıktan sonra oda sıcaklığındaki tereyağını bir kabın içine alın ve şekerle yoğurun. Ardından diğer malzemeleri ekleyip hamur haline getirin. Küçük toplar haline getirdikten sonra yağladığınız borcama güzelce dizin. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına koyarak 25-30 dakika boyunca pişirin. Kurabiyeler pişerken muhallebi için küçük bir tencerenin içine vanilya ve kremşantiyi ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Üzerine 3 yemek kaşığı kremşanti ekledikten sonra mikser yardımıyla çırpın. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine soğumuş şerbetinizi dökün. Muhallebiyi de kurabiyelerin üzerine döktükten sonra servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.


Muhallebili Islak Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Islak Kurabiye Tarifi

Muhallebili Islak Kurabiye Kaç Kalori?


Muhallebili ıslak kurabiye kalori değeri de oldukça merak ediliyor. Diyet yapanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyeler konu hakkında araştırmalara başladı. 1 adet muhallebili ıslak kurabiyede yaklaşık 260 kalori bulunur. Bu nedenle tüketirken porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir. Muhallebili ıslak kurabiye şekerli ve karbonhidrat açısından oldukça zengin olması nedeniyle az tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle şeker hastalığına sahip olanların tüketmemesi çok daha yararlı bir tercih olacaktır.


Başkan Erdoğan katılımıyla Tokat Havalimanı açılıyor!
CHP'nin toplum yapısını bozma hevesi! LGBT skandalları bitmiyor...
Yurtta çocuklara şiddet uygulayan görevli infial yaratmıştı! CHP'den skandal çıkış...
Rusya’dan flaş açıklama!
Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!
Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil
Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa'ya Neler Öğretebilir?' yazısı!
Joe Biden, siyasi kariyer için FETÖ'ye göz kırpan Mehmet Öz'ü görevden aldı!
Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!
Böyle anne olmaz olsun! Anneden 1,5 yaşındaki bebeğine görülmemiş işkence: Vücudunu jiletle kesti şırıngayla vücuduna sabun ve çamaşır suyu enjekte etti
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
FETÖ’nün aktif yapılanmasına operasyonda 2 milyon TL ele geçirildi!
Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!