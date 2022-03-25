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Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? İşte detaylar...

Ekleme: 25.03.2022 - 11:21 Güncelleme: 25.03.2022 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta?
Fenerbahçe Galatasaray maçı futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. 8 yıldır Galatasaray'ı evinde yenemeyen Fenerbahçe'nin bu maçta nasıl bir sonuç çıkaracağı hakkında tahminler yürütülmeye başlandı. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok taraftar arama motorlarına yöneldi. Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan tarihinde 20.30'da başlayacak. Türk Futbol Federasyonu'nun Ramazan ayı gelmesi nedeniyle 19.00'da başlayacak olan maçları 20.30'a aldığı belirtildi. Karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta?


Bugün Hangi Maçlar Var?


25 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerde yer alacak karşılaşmalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 25 Mart maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;

11:45 Newcastle Jets – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4
18:00 Demokratik Kongo – Fas 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
18:00 Azerbaycan – Estonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport
19:00 Kamerun – Cezayir 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
20:00 Mali – Tunus 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
20:00 Norveç – Slovakya Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:00 Malta – Azerbaycan Hazırlık Maçı CBC Sport
21:15 Romanya – Yunanistan Hazırlık Maçı S Sport Plus,S Sport 2
22:05 İskoçya – Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor
22:30 Gana – Nijerya 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok 22:30 Mısır – Senegal
2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok
23:15 Fransa – Fildişi Sahili Hazırlık Maçı S Sport 2, S Sport Plus
23:30 San Martin – Deportivo Binacional Peru Primera-Apertura Bilyoner

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Süper Lig'in Haftalık maç programı ise şu şekilde sıralanabilir;
31. hafta:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)
16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)
32. hafta:
8 Nisan Cuma:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)
9 Nisan Cumartesi:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)
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