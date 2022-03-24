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Beyaz Gazete
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Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil

AK Partili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili eleştirilere yanıt vererek köprüyü yapan 4 ortak firmadan birinin, eski CHP'li vekil Ersin Arıoğlu'na ait olduğunu söyledi.

Ekleme: 24.03.2022 - 11:40 Güncelleme: 24.03.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, geçiş ücretiyle muhalefetin tartışma konusu oldu.

Ücret tartışmaları dünkü TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise net ifadeleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

'YOK RANT SAĞLANDI, YOK KIYAK GEÇİLDİ...'
1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olduğunu ifade eden Turan, 'Yok 'rant sağlandı.' yok 'Şirkete kıyak geçildi.' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim.

'İHALE AÇIK YAPILDI, HERKES ÖNERİYLE GELDİ'
İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki.' diye konuştu.

'KÖPRÜYÜ YAPANLARDAN BİRİ CHP MİLLETVEKİLİ'
İnsanları işine, firmasına, mezhebine, dinine, siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmadığını dile getiren Turan, 'Ama 4 tane firma ortak yaptı bu işi. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP Vekili. 'Rant' diyorsunuz, 'istismar' diyorsunuz, 'kıyak' diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili.

'BİR KEZ DE TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI İŞTEN GURUR DUYUN'
Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden 'beşli çete'. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP'si, AK Parti'si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Bir kez de Türkiye'nin yaptığı işten gurur duyun, bu sizi küçültmez!Çanakkale Köprüsü'nde beşli çete falan yok.' diye konuştu.
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Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil
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