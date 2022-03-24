Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, geçiş ücretiyle muhalefetin tartışma konusu oldu.Ücret tartışmaları dünkü TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise net ifadeleriyle tartışmalara son noktayı koydu.1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olduğunu ifade eden Turan, 'Yok 'rant sağlandı.' yok 'Şirkete kıyak geçildi.' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim.İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki.' diye konuştu.İnsanları işine, firmasına, mezhebine, dinine, siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmadığını dile getiren Turan, 'Ama 4 tane firma ortak yaptı bu işi. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP Vekili. 'Rant' diyorsunuz, 'istismar' diyorsunuz, 'kıyak' diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili.Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden 'beşli çete'. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP'si, AK Parti'si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Bir kez de Türkiye'nin yaptığı işten gurur duyun, bu sizi küçültmez!Çanakkale Köprüsü'nde beşli çete falan yok.' diye konuştu.