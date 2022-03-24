Başkan Erdoğan açılışı yapacak! Tokat Havalimanı hizmete giriyor: 2003’te 26 olan havalimanı sayısı 57’ye çıkıyor

Havacılık sektöründe yaptığı yatırımlarla küresel havacılık liginde üst sıralardaki yerini perçinleyen Türkiye'nin 57'nci havalimanı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak TokatYeni Havalimanı olacak.16 bin 200 metrekarelik terminal binası ve 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli Tokat Yeni Havalimanı 550 milyon liraya mal oldu. 3 yılda tamamlanan havalimanının yılda 2milyon yolcu kapasitesi var.2 bin 700 metrelik pistlere sahip havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a sefer düzenlenecek. Tokat Havalimanı teknik donanımlarıyla da göz kamaştırıyor.İstanbul Havalimanı'nda da kullanılan ve görüş mesafesinin az olduğu koşullarda güvenli iniş imkanı sağlayan ILS navigasyon sistemi burada da kullanılacak.Türkiye AK Parti iktidarları döneminde havacılık alanında yaptığı yatırımlarla 2003'te 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükseltti. İç hatlarda uçulan nokta sayısı çapraz uçuşlar ile desteklendi. Türkiye hava sahası adeta havayolu ağları ile örüldü. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 277 yeni nokta eklendi. Uçuş ağı Şubat 2022 itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştı. 2022 Şubat ayı sonunda uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 218 bini aştı.2003'te 34 milyon 443 bin olan toplam yolcu sayısı pandemi öncesi 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 209 milyona ulaştı. Pandemiye rağmen 2020'de toplam yolcu sayısı 82 milyona yaklaştı. 2021'de pandeminin etkisinin azalması ile birlikte toplam yolcu sayısı 128 milyonu aştı. Şubat 20022'de yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 18 milyonu aştı. Yarın açılışı yapılacak Tokat Yeni Havalimanı'nın ardından Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı da nisan ayında hizmete açılacak.