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ABD'nin S-400 ve F-35 oyununa Türkiye'den sert tepki! 'Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye, "Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil." değerlendirmesiyle yanıt verdi. Türkiye-ABD ilişkilerinin düzelmesi için sözde gayriresmi teklifler değil, güven artırıcı adımların atılması gerektiğini belirten Altun, "Söz konusu öneri üzerinden açıklamak gerekirse, Batı'nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin S-400 ve F-35 oyununa Türkiye'den sert tepki! 'Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil'
Ekleme: 24.03.2022 - 10:55 Güncelleme: 24.03.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin S-400 ve F-35 oyununa Türkiye'den sert tepki! 'Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil'
İletişim Başkanı Altun, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekmektedir." dedi. Ayrıca, Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya göndersin' önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altun "Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil." dedi.


ABD'NİN S-400 İDDİASINA YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye yanıt verdi. Altun'un, söz konusu makaleye cevaben yaptığı değerlendirmeler, Wall Street Journal'da yayımlandı.

Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan bir makalede, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği; ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı" ifade edilmişti.


"S-400 FİKRİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Fahrettin Altun, bu makaleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, "Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti.

PATRİOT BATARYALARINI ÜLKEMİZDEN NASIL ÇEKİLDİĞİ HALA UNUTMAMIŞTIR

Türkiye'nin dünyadaki en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığına işaret eden Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Karşılaşılan tehditler ABD'den gelen ret ile sihirli bir şekilde yok olmadığına göre Türkiye alternatif sistemler aramak durumunda kalmıştır. Eski Başkan Donald Trump da görevde iken bunu kabul etmişti. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hala unutmamıştır. Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı'nın Patriot tedariğine ilişkin verdiği hiçbir 'gayri resmi taahhüdü' ciddiye almamaktadır. Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak çıkarılması, Türkiye'nin kendisine ödül gibi sunulan 'programa tekrar alınma' fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır."


Fahrettin Altun, diğer yandan Türkiye'nin Batı'nın tüm engelleme çabalarına rağmen, hâlihazırda Ukrayna'nın da envanterinde yer alan Bayraktar silahlı insansız hava aracını tasarlayıp ürettiğini belirterek, "Örneğin Kanada, Türkiye'ye silah satışını engellemiştir. Ancak NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin manasız bir şekilde politize edilmesi, Türkiye'nin yabancı devletlere bağımlılığını azaltmış ve Türk şirketlerini yenilik yapmaya sevk etmiştir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BATI'DAN HAK ETTİĞİ DESTEĞİ GÖRMEYİ BEKLİYOR"

Altun, 70 yıllık NATO müttefiki ve birçok kritik bölgede istikrar sağlayıcı bir aktör olan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

BATI'NIN BUGÜN YAPMASI GEREKEN...

Ukrayna krizinin, Türkiye'nin stratejik önemini hafife alan, NATO'nun "beyin ölümü yaşadığını" iddia eden ve ulusal sınırların artık tartışma konusu olmadığını sananların yaptığı jeopolitik okumaların yanlışlığını ortaya koyduğunu belirten Altun, "Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef, NATO müttefikliğini gurur vesilesi olarak gören Türkiye, Batı'dan hak ettiği desteği görmeyi beklemektedir. Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekmektedir. Söz konusu yazıdaki öneri üzerinden açıklamak gerekirse, Batı'nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmektir." değerlendirmesini yaptı.
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