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NATO'dan Rusya'ya Nükleer rest! Savaşın doğası tamamen değişir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle gerçekleşecek olan NATO liderler zirvesi öncesinde açıklama yapan Stoltenberg, Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek? sorusuna yanıt verdi.

NATO'dan Rusya'ya Nükleer rest! Savaşın doğası tamamen değişir
Ekleme: 23.03.2022 - 16:20 Güncelleme: 23.03.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Rusya'ya Nükleer rest! Savaşın doğası tamamen değişir
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. "Barışı çantada keklik sanma lüksümüz yok" diyen Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek? sorusuna yanıt verdi. Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya, nükleer bir savaşı kazanamaz" | Video

BARIŞI ÇANTADA KEKLİK GİBİ GÖRME LÜKSÜMÜZ YOK

Bu savaşın Ukrayna'nın ötesine genişlememesi için bir sorumluluğumuz var. AB ile birlikte çalışarak bağımsızlıklarını desteklemek için çalışmalarımız olacak. Hükimetler gittikçe artan bir şekilde istediklerini yaplmaya çalışıyorlar. Çin Moskova'ya politik bir destek sağlıyor. Bu dezenformasyon ve yalanların yayılması da bunlara dahil. Liderlerin Çin'e bir çağrıda bulunacağını ve sorumluluklarını hatırlatacağını düşünüyorum. Bu savaşın bitmesi yönünde bir çağrı olacak. Barışı çantada keklik gibi görme lüksümüz yok. Rusya'nın saldırganlığının püskürtülmesi için yapılan bir birlik bu...

SORU CEVAP

Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek?

Özellikle şunu hatırlamamız gerekiyor. İttifakın doğu tarafına savaşa hazır birlikler yerleştirdi. Ben de orada NATO birliklerinin iki katına çıktığını gördüm. Savaşmaya hazır askerlerden bahsediyorum. İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri koruma konusunda hazırlıklıyız.

SON DAKİKA! SAVAŞIN DOĞASI TAMEMEN DEĞİŞİR

Kimyasal silahların kullanılması savaşın doğasını tamamen değiştirir. Bu uluslararası hukukun korkunç bir ihlali... Kimyasal silahların kullanılması kesinlikle kabul edilemez.

ZELENSKİY'NİN NATO'YA KATILMA TALEBİ...

Şu an Ukrayna'da gördüğümüz şey acı verici. Egemen bir ulusun hakları ihlal ediliyor. Hava savunma sistemleri ve mühimmat desteği devam ediyor. Bu yardım daha önce görülmemiş bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'nın kahramanlığı takdir edilmesi gereken bir şey... Bizim uzun yıllardır karşıladığımız yardımın ne kadar önemli olduğu görülüyor. Ancak NATO üyeliği şu anda ajandamızda yok.

KİMYASAL SALDIRI DURUMUNDA NATO KENDİSİNİ NASIL KORUYACAK?

Nükleer savaşanın kazananı olmayacak. Rusya'nın bunu anlaması gerekiyor. Bu aslında Rusya'nın kabul ettiği bir şey. Aslında kabul ettiği sözleşmelere aykırı davranıyor...

Biz kimyasal silahların kullanılmasından ciddi bir endişe duyuyoruz. Bir takım yalan yanlış iddialar var. ukrayna'nın kimyasal silah kullanacağına dair. Bu Rusya'nın kendi kimyasal silah kullanımı için ortam hazırlandığı şeklinde yorumlanabilir.

BİDEN'IN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve AB liderleriyle yapılacak zirvelere katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtlamıştı.

Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasından ne kadar endişe duyduğu ve bunun gerçekleşme olasılığıyla ilgili bir soruya, "Bunun gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum." yanıtını vermişti.
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