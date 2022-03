Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'referandum' çıkışı

Müzakerelerin sürdüğü Rusya ve Ukrayna savaşı sona erecek mi? Konuya dair konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bir NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna'yı üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak ülkeleri olduğunu vurguladı.Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenskiy şunları kaydetti:'Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım.'RUSYA ŞART KOŞMUŞTUGeçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, 'Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek' mesajını vermişti.Rus Bakan Lavrov şunları söyledi:'Bahsettiğim konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlarımız sona erebilir. Biz her zaman her türlü soruna karşı diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor. Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti. Ancak birilerinin, büyük bir ihtimalle ABD'lilerin, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var. Fakat her şeye rağmen süreç devam ediyor' ifadelerini kullandı.TÜRKİYE BARIŞ İÇİN HER YOLU DENİYORÖte yandan Türkiye'nin savaşın sonlanması için güçlü temasları sürüyor. Başkan Erdoğan, birçok devlet lideriyle diplomasi trafiği yürüterek gerek yüz yüze gerekse telefonda görüşmeler gerçekleştirdi.Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Rusyalı sonra da Ukraynalı mevkidaşları ile çok önemi bir müzakere masasına oturdu.Ayrıca geçtiğimiz hafta Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Rus ve Ukraynalı Bakanlar Türkiye'ye gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.