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Erhan Yazıcıoğlu Kimdir? Erhan Yazıcıoğlu Filmleri Neler?

Erhan Yazıcıoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Erhan Yazıcıoğlu kimdir sorusu yer aldı. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu filmleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.03.2022 - 11:03 Güncelleme: 22.03.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Erhan Yazıcıoğlu Kimdir? Erhan Yazıcıoğlu Filmleri Neler?
Erhan Yazıcıoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Erhan Yazıcıoğlu kimdir ve Erhan Yazıcıoğlu filmleri neler soruları yer alıyor. 2. Sayfanın konuğu olarak çıkmasının ardından birçok kişi ünlü isim hakkında araştırmalara başladı. Erhan Yazıcıoğlu kimdir ve Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Erhan Yazıcıoğlu Kimdir? Erhan Yazıcıoğlu Filmleri Neler?

Erhan Yazıcıoğlu Kimdir?


Erhan Yazıcıoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Erhan Yazıcıoğlu kimdir sorusu yer aldı. 9 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya gelen Erhan Yazıcıoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda tiyatro oyunculuğuna başladı. 1990 senesinde ise Seç Bakalım isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 1995 senesinde ise tiroid kanserine yakalanmıştır. Ses tellerinden birini kaybetmesi üzerine bir süre boyunca konuşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Başarılı oyuncunun yer aldığı projeler ise şu şekilde;

Rol aldığı tiyatro oyunları
Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012
Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008
Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Düğün ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001
Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
1793 Victor Hugo : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Erhan Yazıcıoğlu Kimdir? Erhan Yazıcıoğlu Filmleri Neler?

Yönettiği tiyatro oyunları

Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008
İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006
Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005
Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003
Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991
Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988
Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978
Filmografisi
Menajerimi Ara - 2020
Çatı Katı Aşk - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Karadayı - 2012
Kayıp - 2007
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev
Şemsi Paşa Pasajı - 2000
Palavra Aşklar - 1995
Mavi Mavi - 1985 Ruşen

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