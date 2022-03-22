Erhan Yazıcıoğlu Kimdir? Erhan Yazıcıoğlu Filmleri Neler?

Erhan Yazıcıoğlu Kimdir?



Erhan Yazıcıoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 2. Sayfanın konuğu olarak çıkmasının ardından birçok kişi ünlü isim hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Erhan Yazıcıoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 9 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya gelen Erhan Yazıcıoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda tiyatro oyunculuğuna başladı. 1990 senesinde ise Seç Bakalım isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 1995 senesinde ise tiroid kanserine yakalanmıştır. Ses tellerinden birini kaybetmesi üzerine bir süre boyunca konuşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Başarılı oyuncunun yer aldığı projeler ise şu şekilde;Rol aldığı tiyatro oyunlarıBizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003Düğün ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir TiyatrosuAğrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 19871793 Victor Hugo : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir TiyatrosuErkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979Tuzak : İstanbul Şehir TiyatrosuYönettiği tiyatro oyunlarıBahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978FilmografisiMenajerimi Ara - 2020Çatı Katı Aşk - 2020Kafalar Karışık - 2018Karadayı - 2012Kayıp - 2007Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan ArsevŞemsi Paşa Pasajı - 2000Palavra Aşklar - 1995Mavi Mavi - 1985 Ruşen