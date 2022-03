Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Yaşadığımız dünyada ne zaman neyin olacağını kestirmemiz mümkün değil. Özellikle savaşlar gibi beklenmedik senaryolara karşı hazırlıklı olmak pek mümkün olmasa da bu hazırlığı oldukça ileri boyuta taşıyan insanlar da yok değil. ABD'de yaşayan 38 yaşındaki ev hanımı Rowan MacKenzie, dünyanın sonu için hazırlıklar yaptığını söylediğinde insanlar onun 'deli' olduğunu düşündü. Tam 11 yıldır stok yapan MacKenzie, 'kıyamet'e hazırlanmak için çabuk bozulmayan ürünler satın alarak onları sığınağında stokluyor.25 YIL YETECEK KADAR YİYECEK STOĞU VARGenç kadın pirinç ve fasulye gibi uzun ömürlü gıdaları stokladıkça, kendisine bir sığınak yapmaya karar verdiğini söylüyor. Rowan, kendine 25 yıl yetecek kadar yiyecek stoklamasının yanı sıra kendini koruması gerekirse diye silah cephaneliğine de yatırım yaptı. Herhangi bir sığınak için en önemli olan şeyin savunma olduğunu söyleyen Rowan, yiyecek et bulamazsa silahlarını avlanmak için kullanacağını dile getirdi. 3 kişilik bir aileye 2 yıl yetecek kadar yiyeceği olan Rowan, her an ne olacağını bilmediği için bu gizli sığınağını yaptığını söyledi.Yemeğin yaşam için gerekli olduğunu ve herkesin acil bir durumda fazladan yiyeceği olması gerektiğini düşünen Rowan MacKenzie, “Herkesin hazırlıklı olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir savaş olduğunda yiyecek bulmak çok zor olacak, bulunduğunda da aşırı pahalı olacak. Sonuç olarak hepimiz bundan etkileneceğiz” diyerek Ukrayna'daki savaştan etkilendiğine de dikkat çekti.Özellikle savaşın ardından dünyanın sonuna hazırlanmak için toplam 15 bin sterlinin (Yaklaşık 293 bin TL) üzerinde harcama yapan Rowan MacKenzie'nin TikTok videosu da 1 milyon görüntülenme ile viral oldu. Sosyal medyada yüklenen videoda 10 şişe yağ, yulaf kutuları, un ve diğer malzemeler dikkat çekerken, izleyicilerden de tepkiler gecikmedi. İnsanlar bunun bir çılgınlık olduğunu dile getirirken, Rowan kimsenin onun anlamadığını ve bu yüzden kendisine bu şekilde yorumlar yaptıklarını söyledi. Rowan,“Arkadaşlarım ve ailem benim deli olduğumu düşünüyor ama zamanı gelince bana deli diyemeyecekler. Herkes sakin olsun ve ihtiyaç listesi yapıp uygulamaya geçsin” diyerek herkesi böyle bir sığınak yapmaya davet etti.10 YILDIR KIYAMETE HAZIRLANIYORDünya üzerinde Rowan gibi sığınak yapmaya çalışan ya da hayatta kalmak adına kimine göre çılgınca planları olan insanlar oldukça fazla. Onlardan biri de Londra'da yaban hayatı üzerine eğitim veren 39 yaşındaki hayatta kalma uzmanı Yara Ghrewati. Suriye'de savaşın başlamasından bu yana 10 yıldır kıyamete hazırlanıyor, ancak kendi arazisine sahip olana kadar kendini tam olarak hazır hissetmeyeceğini söylüyor. Yara Ghrewati, insanlara hayatta kalma malzemeleriyle dolu bir çanta içinde neler olması gerektiğini söylüyor. 'Yiyeceklerin olmadığını bir düşünsenize' diyen Ghrewati, “Kendinizi hayatta kalma becerileriyle donatırsanız, başka yerlere ve insanlara daha az bağımlı olursunuz” dedi.İnsanların telefonlarına daha az bağımlı olmalarını ve ellerini daha rahat kullanmaları gerektiğini de savunuyor. İnsanların yön bulma ya da bir düğüm atma konusunda becerilerinin teknolojiyle beraber köreldiğine dikkat çeken Ghrewati, kafasında sık sık, alıştığı veya ihtiyaç duyduğu her şeyin bir anda yok olduğu bir senaryo olduğunu söyledi. Yara Ghrewati nerede olduğunu itiraf etmese de gizli koordinatlarda arkadaşlarıyla buluşmayı planladığını da itiraf etti. Ghrewati, ekipmandan çok bilgiye güveniyor çünkü her hayatta kalma durumunun benzersiz olacağını düşünüyor.'BİR NÜKLEER SALDIRI SONRASI BUNU YAPIN'“Barınak, ateş , su ve yiyecek en önemli öncelikler” diyen Ghrewati sözlerine şöyle devam etti:'Üç hafta yemeksiz, üç gün susuz ve üç dakika oksijensiz deniyor ama bu kesin değil. Yemek yemeyi sevdiğim için muhtemelen bir hafta bile yemeksiz dayanamazdım.'Genç kadına göre nükleer saldırı sonucu ortaya çıkan radyasyona karşı yapılması gereken kenevirin radyasyon emici özelliğinden dolayı bir kenevir tarlası bulmak. Bunun Çernobil felaketinden sonra Sovyetler Birliği tarafından topraktaki toksinleri uzaklaştırmak için kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor. Saldırıya uğramaktan endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise Yara Ghrewati, Londra'da yaşayan bir kadın olarak seyahate çıkarken yanında kendini savunmak için kullanacağı şeyler olduğu cevabını verdi. Aynı zamanda kendini oldukça esnek olarak tanımlayan Ghrewati, sapan ile bir tavşanı bile vurabileceğini söyledi. 'Kendi kendine yeten liderler, rehberliğe ihtiyaç duyan takipçiler ve panik içinde olanlar' olarak üç tür insan grubu olduğunu açıklayan Yara Ghrewati sözlerini şöyle noktaladı:'Herkese yardım edemezsiniz, özellikle şehirde çok zor. Siz sadece elinizden geleni yapın, çocuğunuzu, sevdiğiniz birini alın ve yolunuza devam edin.'