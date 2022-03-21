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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi! İki buçuk milyar liralık bütçe oluşturuldu!

Tarımsal kalkınma, ‘üretimde çeşitlilik’, ‘verim’ ve ‘kalite’ üzerine bina edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğiyle uyumu, modern makinenin ortak kullanımı, üretim planlamasında yapay zekâyı esas alan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi planlıyor. Bunun için 2,5 milyar liralık bütçe oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi! İki buçuk milyar liralık bütçe oluşturuldu!
Ekleme: 21.03.2022 - 09:51 Güncelleme: 21.03.2022 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi! İki buçuk milyar liralık bütçe oluşturuldu!
Tarımda ‘kalkınma' üretimde çeşitlilik, verim ve kalite ile birlikte yürüyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni dönem vizyonuna göre kırsalda gelir ve istihdam olanakları artarak ekonomi çeşitlendirilecek. Tarımsal üretimde yapay zekâ uygulamalarının dahil edilmesi, çiftçilere ürünlerini pazarlama olanaklarının artırılması sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi! İki buçuk milyar liralık bütçe oluşturuldu!

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Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini planladı. Bu yıl 25,8 milyar lira olarak planladığı tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltti. Kırsal kalkınma desteği bütçede 2 milyar 450 milyon TL'yi buldu. Söz konusu süreç ise “Kırsalda Dönüşüm Hamlesi” olarak planlanıyor. Bu amaçla rekabetçi bir tarım sektörü oluşturulacak. Kırsal kalkınma destekleriyle 199 bin 974 istihdam edilmesi planlanıyor. Eğitimler ile 16 bin 500 çiftçiye belge verilmesi hedefleniyor.
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