21 Mart Ekinoksu Özellikleri Neler? Ekinoks Nasıl Oluşur?

21 Mart Ekinoksu Özellikleri Neler?



Ekinoks Nedir?



21 Mart ekinoksu özellikleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sabah saatlerinden itibaren ekinoks hakkındaki detaylar merak ediliyor.

21 Mart ekinoksu özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
* Güneş ışınları ekvatora dik bir şekilde gelir.
* Güneş ışınları her iki yarım küreye de aynı açıyla yansımaktadır.
* Dünya'daki durgun sularda tusunami sıklığı yaşanır.
* 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar ekvatorun kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya başlarken Güney Yarım Küre'de geceler uzamaya başlar.
* 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıcıdır. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğar.
* Güneş'ten her iki yarım küreye gelen enerji miktarı eşittir. Fakat sıcaklık birikiminin aynı olmaması nedeniyle sıcaklıklar eşit olmaz.
* Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşur. Kutuplarda alacakaranlık meydana gelir.
* Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri aynıdır.
* Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.
* Her iki yarım kürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarım Küre'nin ilkbaharı, Güney Yarım Küre'nin sonbaharıdır.
* Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar başlamaktadır.
* Güney Yarım Küre yaz, Kuzey Yarım Küre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarım Küre daha sıcaktır.
* 21 Mart'tan sonra ışınlar ekvatorun kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarım Kürede gündüzler uzamaya başlar.
* Kuzey Kutup Noktası'nda 6 ay süreli gündüzün, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 ay süreli gecenin başlaması olarak bilinmektedir.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks birçok kişi tarafından merak ediliyor. Latince bir kelimeden ortaya çıkan ekinoks eşit anlamına gelen aeuquus kelimesiyle gece anlamına gelen nox kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Gündüz ile gecenin eşit olduğu bu günlere ekinoks denmektedir. Mart ve eylül aylarında olmak üzere senede iki defa ekinoks ortaya çıkar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri bahar aylarının geldiğini gösteren ekinoks tarihlerindendir.