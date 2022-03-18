18 Mart Çanakkale Zaferi Anlam ve Önemi Nedir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Tarihi

18 Mart Çanakkale Zaferi Anlam ve Önemi Nedir?



Çanakkale Savaşı Sonuçları Neler?



18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü olması nedeniyle vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu önemli günde Çanakkale ili başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde Çanakkale Zaferi büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Birçok farklı etkinlikle kutlanan 18 Mart için Çanakkale’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak köprü açılışı da ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer almaktadır. Vatandaşlar konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi.ve 1hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü geldi çattı. Ülke genelinde birçok ilde coşkuyla kutlanan bu önemli gün hakkında birçok kişi detayları merak ediyor. Geçmişte neler yaşandığını bir kez daha okumak isteyenler arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında isevenedir soruları yer alıyor. Batılı ülkeler tarafından oluşturulan itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı olarak yürüttüğü bu savaşta Osmanlı savunmaya geçti. Türk askerinin verdiği büyük mücadele ile milli bir destan ortaya çıkmasını sağlayan bu savaş için canını feda eden askerlerimiz büyük bir saygı ve sevgiyle anılıyor. 1915 yılında başlayan savaşta itilaf devletlerinin amacı Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmekti. Boğazın ele geçirilmesinin ardından batılı devletler Rusya için gerekli tüm desteği verebileceklerdi. 1915 Şubat ayında başlayan saldırılar 18 Mart günü oldukça şiddetlendi. Osmanlı askerleri tarafından denize yerleştirilen mayınlar stratejik olarak üstünlük sağladı. İtilaf devletleri bu sayede birçok kayıp verdi. İtilaf devletlerinin geri çekilmesinin ardından deniz zaferi kazanılmıştır. Fakat 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara savaşları devam etmiştir. 3 defa saldıran itilaf devletleri bu üç saldırıda da geri çekilmek zorunda kalınca yenilgiyi kabul etmiştir. Büyük zorluklarla kazanılan bu savaş Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük için nasıl büyük bir mücadele verdiğini gözler önüne sermiştir. Güçlü Türk Milleti tüm dünya tarafından tanınmıştır.Çanakkale Savaşı sonuçları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İtilaf devletlerinin geri çekilmesi bu savaş sayesinde mümkün olmuştur. Birçok yerden saldırı yapılmasına rağmen ordumuz direnerek düşmanı bozguna uğratmıştır. Anadolu toprakları ve boğazlar Türk Milleti’nin hakimiyeti alında yer aldı. Kurtuluş Savaşı için gerekli zemin hazırlanmıştır. 1. Dünya Savaşı için batılı devletler tarafından beklenen gidişat tam tersine dönmüştür. Aziz Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadele tüm dünya tarafından tanınmıştır.