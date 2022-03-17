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Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tarak Tatlısı

Tarak tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tarak tatlısı nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, tarak tatlısı nasıl yapılır? Tarak tatlısı kaç kalori? Tarak tatlısı tarifi nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.03.2022 - 15:36 Güncelleme: 17.03.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tarak Tatlısı
Tarak tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tarak tatlısı nasıl yapılır ve evde kolay tarak tatlısı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Türk mutfağının sevilen tatlı tarifleri arasında yer alan bu lezzet birçok kişi tarafından oldukça seviliyor. Tarak tatlısı nasıl yapılır ve tarak tatlısı tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Tarak Tatlısı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Tarak tatlısı tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tarak tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu tarif için dikkat etmeniz gereken ilk nokta malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu sayede çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarabilirsiniz. Tarak tatlısı için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

1 yumurta+1 yumurta beyazı
125 gram tereyağı
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu
Vanilya
1 çay kaşığı tarçın(isteğe göre)
Aldığı kadar un

İçine:

Küçük doğranmış badem ya da ceviz

Üzeri:

1 yumurta sarısı
Badem

Şerbeti:

2. 5 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limon suyu

Süslemek için:

Hiç kullanılmamış yeni tarak


Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tarak Tatlısı

Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır?


Tarak tatlısı için gerekli malzemeleri tamamladıysanız tarak tatlısı nasıl yapılır sorusuna cevap verebiliriz. Bu tarif için öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekmektedir. Ardından kaynamaya başlayan şerbetinizin içine limon ekleyin. Ardından altını kapatın ve soğumaya bırakın. Hamuru için ise bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Unu eklerken kontrollü olmaya dikkat edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Hamurunuzdan ceviz kadar parçalar koparın. Ardından yuvarlak bir şekilde açın ve ortasına ceviz yerleştirin. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içine yerleştirin. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırına koyun ve kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan iki dakika sonra üzerine şerbeti dökün. Üzerine antep fıstığı serptikten sonra afiyetle tarak tatlınızı tüketebilirsiniz.


Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tarak Tatlısı

Tarak Tatlısı Kaç Kalori?


Tarak tatlısı kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tarak tatlısı kaç kalori sorusu yer alıyor. Bu tatlıyı tüketmek isteyenler kilo kontörlü sağlamak için konu hakkında araştırmalara başladı. Tarak tatlısının 1 tanesinde yaklaşık 113 kalori bulunmaktadır. Karbonhidrat yönünden zengin ve şekerli bir tatlı olması nedeniyle bu tatlıyı tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. Tarak tatlısını özellikle diyabeti olanların tüketmemesi tavsiye edilir.

Tarak tatlısı kaç kalori ve tarak tatlısı nasıl yapılır sorularına cevap almak için cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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