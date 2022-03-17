Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tarak Tatlısı

Tarak Tatlısı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Tarak Tatlısı Nasıl Yapılır?



Tarak Tatlısı Kaç Kalori?



Tarak tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Türk mutfağının sevilen tatlı tarifleri arasında yer alan bu lezzet birçok kişi tarafından oldukça seviliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tarak tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu tarif için dikkat etmeniz gereken ilk nokta malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu sayede çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarabilirsiniz. Tarak tatlısı için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;1 yumurta+1 yumurta beyazı125 gram tereyağı1 çay bardağı pudra şekeri1 çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağı yoğurt1 çay bardağı irmik1 çay bardağı hindistan cevizi1 paket kabartma tozuVanilya1 çay kaşığı tarçın(isteğe göre)Aldığı kadar unİçine:Küçük doğranmış badem ya da cevizÜzeri:1 yumurta sarısıBademŞerbeti:2. 5 su bardağı şeker3 su bardağı suYarım limon suyuSüslemek için:Hiç kullanılmamış yeni tarakTarak tatlısı için gerekli malzemeleri tamamladıysanızsorusuna cevap verebiliriz. Bu tarif için öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekmektedir. Ardından kaynamaya başlayan şerbetinizin içine limon ekleyin. Ardından altını kapatın ve soğumaya bırakın. Hamuru için ise bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Unu eklerken kontrollü olmaya dikkat edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Hamurunuzdan ceviz kadar parçalar koparın. Ardından yuvarlak bir şekilde açın ve ortasına ceviz yerleştirin. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içine yerleştirin. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırına koyun ve kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan iki dakika sonra üzerine şerbeti dökün. Üzerine antep fıstığı serptikten sonra afiyetle tarak tatlınızı tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tarak tatlısı kaç kalori sorusu yer alıyor. Bu tatlıyı tüketmek isteyenler kilo kontörlü sağlamak için konu hakkında araştırmalara başladı. Tarak tatlısının 1 tanesinde yaklaşık 113 kalori bulunmaktadır. Karbonhidrat yönünden zengin ve şekerli bir tatlı olması nedeniyle bu tatlıyı tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. Tarak tatlısını özellikle diyabeti olanların tüketmemesi tavsiye edilir.vesorularına cevap almak için cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.