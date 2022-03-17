FED Sonrası Altın Fiyatları Nasıl Oldu? 17 Mart Altın Ne Kadar?

17 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Atacak Mı?



17 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. FED faiz toplantısının yapılmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olacağı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.17 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. FED faiz kararının alınmasının ardından en sık aratılanlar arasındaver soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. İşte 17 Mart altın fiyatları;ALIŞ: 5.970,00SATIŞ: 6.061,00ALIŞ: 6.008,00SATIŞ: 6.103,00ALIŞ: 5.864,78SATIŞ: 5,949,95ALIŞ: 821,78SATIŞ: 852,62ALIŞ: 2.941,00SATIŞ: 2.985,00ALIŞ: 1.469,00SATIŞ: 1.492,00ALIŞ: 906,94SATIŞ: 907,12ALIŞ: 1.469,00SATIŞ: 1.492,00Altın fiyatları hakkında en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle FED faiz kararının ardından fiyatların nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. FED politika faizini 25 baz puan arttırdı. 2018 yılından beri ilk defa faiz artırımına giden FED, 2022 yılında 6 faiz artışının daha gerçekleşebileceğini aktardı. Kararın ardından piyasalar ilgiyle takip edildi. Sınırlı bir şekilde hareketlenme görülse de altın fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Gram altının 900 lira altına düşmesiyle uzmanlar tarafından gelecek yorumlar da ilgiyle takip edildi. FED faiz kararı hakkında tahminler yürüten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş beklentileriyle ilgili olarak “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2.000 dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir” ifadelerini kullanmıştı. Ayırca "Haniciler var, bir de zeki insanlar var. Haniciler finansal okur yazarlığı sıfır olanlar. Söylediğiniz şeyi anlamayanlar. Algılarını almak ve satmakla sınırlayanlar. Bunlar kaybedecekler, hiçbir zaman kazanamayacaklar. Alayım satayım derken elindekinden de olacaklar. Maalesef kaderleri böyle. Bir de zeki insanlar var. Zeki insanlara dersiniz ki pariteyle sterlin alabilirsiniz, hemen gider pariteyle sterlin alır. Haniciler ise elindeki TL'yle sterlin alır." Sözlerini ekleyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.