Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!

Hakkında ajanlık iddiaları bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı. Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.NEREDE SAVAŞ ÇIKSA ORADA GÖRÜLÜYORNerede savaş çıksa orada görüntülenen Fransız isim, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü.Öte yandan 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.HAFTER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜSavaş bölgelerinde herkesle arası iyi olan Fransız yazar, Terör örgütü YPG//PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail yakınlığı ile biliniyordu. Aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, daha önce Libya'da Hafter ile de görüşme yapmıştı.2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi. Terör örgütü PKK'dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında “Kürdistan”ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.Savaştan önce Ukrayna'nın sınır muhafız teşkilatına yönelik ziyareti ise “savaşın habercisi” olarak yorumlanmıştı. Levy o ziyaretini Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile birlikte gerçekleştirmişti.Poroşenko ülkesi Ukrayna'daki turuncu devrimin finansörü ünlü fon yöneticisi George Soros'a 'Özgürlük Nişanını' bizzat takdim eden isimdi.