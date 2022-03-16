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Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 21'inci gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Hakkında ajanlık iddiaları bulunan ve ABD'nin kaos yarattığı bölgelerdeki silahlı gruplarla sık sık bir araya gelen, 'savaşın habercisi' olarak tanınan Fransız yazar Bernard Henri Levy Odessa'da görüntülendi.

Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
Ekleme: 16.03.2022 - 12:05 Güncelleme: 16.03.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
Hakkında ajanlık iddiaları bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı. Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.

Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!

NEREDE SAVAŞ ÇIKSA ORADA GÖRÜLÜYOR
Nerede savaş çıksa orada görüntülenen Fransız isim, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü.

Öte yandan 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.

HAFTER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Savaş bölgelerinde herkesle arası iyi olan Fransız yazar, Terör örgütü YPG//PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail yakınlığı ile biliniyordu. Aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, daha önce Libya'da Hafter ile de görüşme yapmıştı.

Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!

2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi. Terör örgütü PKK'dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında “Kürdistan”ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.

Savaştan önce Ukrayna'nın sınır muhafız teşkilatına yönelik ziyareti ise “savaşın habercisi” olarak yorumlanmıştı. Levy o ziyaretini Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile birlikte gerçekleştirmişti.

Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!

Poroşenko ülkesi Ukrayna'daki turuncu devrimin finansörü ünlü fon yöneticisi George Soros'a 'Özgürlük Nişanını' bizzat takdim eden isimdi.
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Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
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