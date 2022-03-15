Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı
Kars Arpaçay'a bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Gülümser Daşdemir, karın ağrısı şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesi'ne gitti. Daşdemir'in karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı. Doktorlar, kitle karşısında şaşırırken hasta kadın ise ameliyat sonrası rahatladı.
Gülümser Daşdemir, 1 aydır şiddetli karın ağrısı yaşadığını belirterek, Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkik ve MR görüntüleri sonucu karnında kitle olduğu tespit edilen
Taşdemir, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'ne sevk edildi. Gülümser Daşdemir'e, eşi Celal Daşdemir ile birlikte gittiği hastanede ameliyat için 21 Nisan 2022'ye gün verildi.
KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI
Hastaneden evine dönen Gülümser Daşdemir, ağrıları şiddetlenince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Refik Ersin Eroğlu tarafından ameliyata alındı. 1 saat süren ameliyatta, Daşdemir'in karnından 5 kilo ağırlığında ve 40 santimetre genişliğinde kitle çıkarıldı. Patoloji sonucunda kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi.
Gülümser Daşdemir'in karnında bulunan kitlenin başarılı ameliyatla alındığını söyleyen Dr. Eroğlu, 'Patoloji doktorları, 40 santimetre, 5 kiloluk kitle ve iyi huylu hastalık
olduğunu düşündüklerini söyledi. Kesin sonuçlar, 15 gün içinde çıkacak. Hastamız ameliyat sonrası kendini iyi hissetmesi sonucu yarın veya ertesi gün taburcu
edeceğiz' dedi.
'AMELİYAT SONRASI RAHATLADIM'
Karın ağrısı ile kanamasının çok olduğunu belirten Gülümser Daşdemir, ameliyat sonrası rahatladığını söyledi. Karnından çıkarılan kitlenin iyi huylu olmasına da sevindiğini belirten
Daşdemir, kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti. Şiddetli ağrıları olan eşinin başarılı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Celal Daşdemir
ise doktor ve sağlık ekibine teşekkür etti.