Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Gülümser Daşdemir, 1 aydır şiddetli karın ağrısı yaşadığını belirterek, Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkik ve MR görüntüleri sonucu karnında kitle olduğu tespit edilenTaşdemir, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'ne sevk edildi. Gülümser Daşdemir'e, eşi Celal Daşdemir ile birlikte gittiği hastanede ameliyat için 21 Nisan 2022'ye gün verildi.Hastaneden evine dönen Gülümser Daşdemir, ağrıları şiddetlenince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Refik Ersin Eroğlu tarafından ameliyata alındı. 1 saat süren ameliyatta, Daşdemir'in karnından 5 kilo ağırlığında ve 40 santimetre genişliğinde kitle çıkarıldı. Patoloji sonucunda kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi.Gülümser Daşdemir'in karnında bulunan kitlenin başarılı ameliyatla alındığını söyleyen Dr. Eroğlu, 'Patoloji doktorları, 40 santimetre, 5 kiloluk kitle ve iyi huylu hastalıkolduğunu düşündüklerini söyledi. Kesin sonuçlar, 15 gün içinde çıkacak. Hastamız ameliyat sonrası kendini iyi hissetmesi sonucu yarın veya ertesi gün taburcuedeceğiz' dedi.Karın ağrısı ile kanamasının çok olduğunu belirten Gülümser Daşdemir, ameliyat sonrası rahatladığını söyledi. Karnından çıkarılan kitlenin iyi huylu olmasına da sevindiğini belirtenDaşdemir, kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti. Şiddetli ağrıları olan eşinin başarılı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Celal Daşdemirise doktor ve sağlık ekibine teşekkür etti.