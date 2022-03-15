İBB işçilerine zam yapıldığını açıklamıştı! İmamoğlu'nun zam yalanı ortaya çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İBB işçilerine yüzde 54.44 zam yaptıklarını açıklamıştı. Zammın tüm işçileri kapsamadığı ortaya çıktı.

CHP algı ve yalanlarına işçilerin maaşlarını da alet etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İBB işçilerine %54.44 zam yapıldığını açıklamıştı.Zammın tüm işçileri kapsamadığı, TİS'i yapılmayan, mahkemesi süren işçileri kapsadığı ortaya çıktı.İBB CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar da zammın tüm işçileri kapsamadığını söyledi.