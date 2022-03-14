  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Exhibitor’ın 2 bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sırada yerimizi aldık" denildi.

Ekleme: 14.03.2022 - 13:51 Güncelleme: 14.03.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!
Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Exhibitor'ın 2 bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık' denildi.

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından “CES'in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak Togg'u da seçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında manşetlere taşındı: Görüşme buzları kırdı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 ve S-400 açıklaması! Milli Altay Tankı için tarih verdi
Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı
Trafikte terör estiren İBB'nin müdürünü savcılık affetmedi!
CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler
Sağlık çalışanlarına yapılacak zammı Başkan Erdoğan bugün duyuracak!
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
7 yaşındaki kızın sözleri kanınızı donduracak! Babamı annemi bıçaklarken gördüm: Sonrasını da gördüm ama...
3600 ek göstergede son viraj! En düşük maaş ne kadar olacak?
CHP’de taciz skandalı büyüyor: Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar
İBB çınar katliamına tepki: Bu tarih katliamıdır!
14 Mart Pazartesi (Yarın) okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...