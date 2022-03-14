TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Exhibitor’ın 2 bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sırada yerimizi aldık" denildi.

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Exhibitor'ın 2 bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık' denildi.Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından “CES'in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak Togg'u da seçmişti.