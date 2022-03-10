İşgalde 15'inci gün: Gözler Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 15'inci güne girildi.Saldırılar her geçen gün şiddetini artırsa da Türkiye iki ülke arasında arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor.Bu kapsamda; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelecek.07:50: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.07:00: Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.03.46: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısı yaptı.00.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya’da görüşeceği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmeye değinerek, “Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız” dedi.00.01: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istediğini savundu. Zelenskiy, "Moldova, Gürcistan, Baltık Devletleri hatta Polonya'nın da tehdit altında bulunduğundan eminim. Rusya başka bir devlete saldırma kabiliyetine sahip olduğu sürece tüm kıta tehlike altındadır" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında müstakil bir ev vuruldu. Evin vurulduğu anlar yakınlardaki bir evden görüntülendi. Görüntüleri çeken Ukraynalı, olayın karşısında yaşadığı şoku gizleyemezken, “Komşumuzu vurdular' diye bağırdığı duyuldu.