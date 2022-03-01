Altın Fiyatları Ne Kadar? 1 Mart Salı Çeyrek Altın Fiyatları

Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları ne kadar ve 1 Mar Salı çeyrek altın fiyatları ne kadar soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesinin ardından dünya piyasaları da bu durumdan oldukça etkilendi. 1 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 766,29SATIŞ: 799,19ALIŞ: 5.680,00SATIŞ: 5.767,00ALIŞ: 5.660,00SATIŞ: 5.745,00ALIŞ: 5.531,00SATIŞ: 5.621,00ALIŞ: 2.774,00SATIŞ: 2.820,00ALIŞ: 849,92SATIŞ: 850,04Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki devam eden savaş tüm dünya piyasalarını etkiledi. Bu nedenle altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili uzman tahminleri de yakından takip edilmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada "Birçok yaptırım kararı içinde en kritik olanı Swift sistemi. Bu sistemle birlikte bütün dünyadaki bankalar adeta Rusya'yla bağını kesmiş durumda. Rusya'da adeta felç olmuş gibi tüm dünyayla para transferi gerçekleştiremeyecek. Son haliyle 11 bin banka dünya genelinde dünyada para transferinin sağlandığı bir ağ şeklinde bağlı. Ticaret yapıyorsanız bu SWIFT koduyla birlikte transfer yapmak zorundasınız. Bu transfer sisteminden Rusya'nın çıkarılması, ticaret ve para transferi yapamayacağını ortaya koymuş oldu. Rusya'da ekonomik anlamda çok ciddi çöküşler görmüş olacağız. Her ne kadar Rusya, 'Biz buna hazırlandık, rezervlerimiz var' dese de hiçbir şey ifade etmeyecek. Rus rublesi çok fazla değer kaybetti. Daha ilk günden Rusya ekonomisini çökerttiğini gözlemliyoruz. Bu daha önce İran, Venezuela ve Kuzey Kore'ye uygulanmıştı. Sistemin dışında kalınmasıyla Rusya'nın ve ayrıca Ukrayna'nın kredi notu düşürüldü. Bu kadar büyük enkaza rağmen 1 puan çok da büyük değil. Söz konusu Türkiye olsaydı büyük ihtimalle 10 kademe birden düşürürlerdi. Bu süreçte Rusya kendisini nasıl koruyabilir dersek doğal gazı var, petrolü var, altını var ama böyle bir şey yok. SWIFT'ten çıkartılması para transferi yapamayacağından bunlar bir şey ifade etmeyecek. Rusya neler yapabilir? Büyük ihtimalle bankadan para çekmeye limit koyabilirler, faiz artırdılar ama hiçbir şey ifade etmeyecek. Para transferlerinde bir kısıtlamaya gidebilirler. Bir şeyler yapmaya gayret gösterecekler ama sistemin çöküşünü engelleyemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum.” ifadeleri kullanıldı.