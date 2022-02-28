Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz

BM Ukrayna Daimi Temsilcisi Kislitsa konuşma yaptığı BM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulunurken bir Rus askerin ölmeden annesiyle olan diyaloğundan da bahsetti. Ukrayna Daimi Temsilcisi Kislitsa, Rus askerin annesine, “Anne ben Ukrayna’dayım. Burada gerçek bir savaş cereyan ediyor. Bütün şehirleri bombalıyoruz diyor Rus asker. Hatta sivilleri hedef alıyoruz.” Dediğini ifade etti. Kislitsa'nın bahsettiği Rus askerin annesiyle olan konuşması ise savaşın boyutlarını gözler önüne seriyor.

BM Ukrayna Daimi Temsilcisi Kislitsa BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.Kislitsa yaptığı konuşmasında bir Rus askerin ölmeden önce annesiyle olan diyaloğuna dikkat çekti.Kislitsa bahsettiği Rus askerin annesiyle olan konuşması ise savaşın boyutlarını gözler önüne seriyor.İşte Rus askerin ölmeden önce annesiyle olan konuşması:Ben artık eğitim aşamasında değilim.: Baban sana bir şey gönderebilir miyim diye merak ediyor.Ne türden bir şeyden bahsediyorsun. Anne ben Ukrayna'dayım. Burada gerçek bir savaş cereyan ediyor. Bütün şehirleri bombalıyoruz. Hatta sivilleri hedef alıyoruz.Ukraynalıların bizi gayet güzel bir şekilde karşılayacakları söylenmişti. Ancak yaptıkları şey bunun tam tersi oldu.Araçlarımızın altına atıyorlar kendilerini, önlerine yatıyorlar. Bize faşistler diyorlar. Anne bu çok zor bir durum.