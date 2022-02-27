Trump'tan Biden'a zehir zemberek sözler! Putin 'Davul çalar gibi oynuyor'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 4. gününe girerken iki ülke arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etmişti. Biden'ın açıklamalarının yankıları sürerken ABD eski Başkanı Donald Trump, Biden'a çok sert ifadeler ile yüklendi.KENDİSİ BAŞKAN OLSAYDI...ABD eski Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı "dehşet verici" olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını belirtti.Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.ZELENSKİY CESUR BİR LİDERUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın." ifadesini kullandı.PUTİN BİDEN'IN ZAYIFLIĞINI KULLANDITrump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı." dedi."BİZ ZEKİ BİR ÜLKEYDİK, ŞİMDİ APTAL BİR ÜLKEYİZ"Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim." dedi.Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu.Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz." dedi.BİDEN'A SOĞUK DUŞABD'de yapılan bir ankette ise seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin fikirleri soruldu. Seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.