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Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Olaf Scholz: Bu Putin'in savaşı Rusların değil

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya lideri Olaf Scholz, canlı yayında Rusya Ukrayna savaşını değerlendirdi: Bu Putin'in savaşı Rusya'nın değil.

Ekleme: 27.02.2022 - 13:38 Güncelleme: 27.02.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Olaf Scholz: Bu Putin'in savaşı Rusların değil
Rusya Ukrayna savaşı 4. gününe girdi. Gelen son dakika bilgilerine göre Rus birlikleri sabaha karşı Ukranya'nın Harkov şehrine girdi. Bölgeden gelen görüntülerde ise Ukraynalı askerlerin Rus birliklerini geri püskürttüğü yönünde. Harkov'da ayaklanan Ukrayna halkı ise çıplak ellerle tankı durdu.

"BU RUSYA'NIN SAVAŞI DEĞİL"

Tüm bu gelişmelerin ışığında Almanya lideri Olaf Scholz açıklamalarda bulundu. Scholz, konuşmasında "Bu Putin'in savaşı Rusya'nın değil. Putin bir Rus İmparatorluğu kurmak istiyor. Eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz" " dedi.

"İMPARATORLUK HAYALİ"

Almanya lideri Scholz'un açıklamaları şöyle:

"Özellikle Avrupa Birliği (AB) bu zamanlarda çok yardımcı oldu. Şu an bir devrim değişikliği görüyoruz. Putin'in barış için adım atmalı. Almanya bağımsızlık konusunda destek olacaktır ve bu sözde kalmyacak. Almanya ordusu bu konuda güven sağlamalı. Putin'i dinleyen ve tarihi açıklamalarına şahit olan kişiler var. Putin'le saatlerce konuştum ve şunu söyleyebilirim ki Rusya İmparatorluğu gibi bir hayali var.

"AVRUPA'YI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Ayrıca Avrupa'yı değiştirmek istiyor. Bunun yanı sıra askeri hareketler görülüyor. Ukrayna'yı görüyorsunuz. Bu düzene nasıl yanıt verilmeli? Günümüzde ve gelecekte bunu görüyoruz.

"ALMANYA'NIN GELECEĞİNİ TARTIŞIYORUZ"

Yatırımlarımızı geleceğe yönlendirmeliyiz, yoksa özgürlüğümüz ve demokrasimiz etkilenecektir. Bu çok büyük bir gerekçe parlamantoya en ciddi teklifimizi sunuyoruz ve Almanya'nın geleceğini tartışıyoruz. Uçak, gemi ve askerlerimizin yenilenip operasyonel duruma gelmesi yalnızca bir zaman meselesi.
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