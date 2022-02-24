Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası İngiltere'den yeni bir hamle geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı ek yaptırımları duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı.Boris Johnson'ın açıklamalarından satırbaşları:'Putin, 'imparatorluğun fethine inanan kanlı bir saldırgan' Rusya Ukrayna'nın kan lekesini asla ellerinden temizleyemeyecek.''Putin ne yaparsak yapalım her zaman komşusuna saldırmaya kararlıydı.''100'den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortaklığa yaptırım uygulanacak.''Rus Havayolu Aeroflot İngiltere'de yasakla karşı karşıya kalacak.''Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak.'