Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat emrini verdi.Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, 'Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak' dedi.Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.Ukrayna ülke genelindeki patlamalar ve hava saldırıları sonrasında sıkıyönetim ilan etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkeleri herhangi bir müdahale girişiminin “hiç görmediğiniz sonuçlara” yol açacağı konusunda uyardı.Televizyonda yayınlanan konuşmasında Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Putin, Ukrayna'yı herhangi bir kan dökülmesinden sorumlu olacağı konusunda uyardı.İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...19.03: Batılı ülkelere de tepki gösteren Zelenskiy, "Bugün yardım etmezseniz savaş sizin kapınızı da çalacak" dedi.18.54: Ukrayna'ya dayanışma mesajı gönderildi, Rusya'nın işgali kınand18.44: ABD: Rusya saldırılarda 75 savaş uçağı kullandı. Ukrayna'da kaç Rus askeri olduğunu bilmiyoruz18.41: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Çok fazla kaybımız var. Çok sayıda Rus uçağı ve zırhlı aracını da imha ettik.18.15: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada, 'Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik.' dedi.17.54: Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir.17.40: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Uluslararası hukuka dönüş için hala şansımız var17.37: Rus askerleri Çernobil'e girdi. Belarus'tan giriş yapan askerler nükleer santrali kontrolüne aldı.17.35:Rusya, Donetsk'te hastane vurdu. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 4 kişi hayatını kaybetti.17:20 Rus hava kuvvetleri, Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Antonov havaalanını ele geçirdi.17:15: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu.17.09: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ‘anti-Putin' koalisyonu oluşturduklarını belirterek “Von der Leyen, Macron, Nehammer ve Erdoğan ile ordumuz için somut yaptırımlar ve somut yardımlar hakkında konuştum. Kararlı eylemler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.16:58: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Diyalog için hep hazırız. Hala uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönüş şansı var16.45: MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.16:37: Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi. Ukrayna'yı tereddüt etmeden destekleyeceklerinin, Avrupalı müttefiklerinin egemenliklerini ve güvenliğini korumak için tüm sorumlulukları üstleneceklerinin altını çizen Macron, 'Bu gece yaşananlar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hayatımızın ve kıtanın jeopolitiği üzerinde kalıcı ve derin sonuçları olacaktır.' diye konuştu.16.34: Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatta Belarus ordusunun yer almadığını, ancak gerekirse bunun mümkün olduğunu belirtti.16.09: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Askeri kargo uçağımız düşürüldü, 10 askerimiz hayatını kaybetti.15:59 Rusya, Ukrayna'nın Melitopol'da bulunan hava üssünü bombalıyor.15.15: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi öldü15:14 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; 'Belirli şartlar içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirtti.15.13: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu. 5 kişi hayatını kaybetti.14.58: AFP Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu.14.24: Ukrayna: Rus ordusu Kiev'e girmeye çalışıyor.14.21: Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.14.20: Rus ordusuna ait 1 helikopter Kiev yakınında düştü.14.10: Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası Kremlin'den ilk açıklama: Rusya'yı bir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Putin'in isteği Ukrayna'nın tarafsızlığı ve silahsızlandırılması. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek.14.07: Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadıklarını bildirdi.14.05: Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.'14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini ele aldı.13.55: Reuters: Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişi öldü13.50: Ukrayna hava savunması, Gostomel havaalanı yakınında Rus düşmanlarına ait 3 helikopteri düşürdü.13.48: Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 'Rus Büyükelçisi'ni benimle buluşması ve Rusya'nın yasa dışı, sebepsiz yere Ukrayna'yı işgalini açıklaması için (bakanlığa) çağırdım. Ağır yaptırımlar uygulayacağız ve ülkeleri Ukrayna'yı desteklemek için bir araya getireceğiz' ifadelerini kullandı.13.45: NATO: Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.13.47: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Borrell Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.13.43: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusundan büyük gruplar, silahlarını bırakarak teslim oldu.13.38: Ukrayna'nın deniz limanları ordu tarafından kapatıldı.13.32: Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ülkenin hava sahasını kapatma kararı aldı.13.25: Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 'Yılan Adası'nı' işgalcilerden geri aldı.13.16: Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir apartmana yapılan saldırı sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti.13:15 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu.13.10: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar'dan yeni açıklamalar şu şekilde: Çatışmalar devam ediyor. Maalesef onlarca kayıpla ilgili haberler alıyoruz. Büyükelçilerle bir görüşme yapacağım. Burada en önemli olan yaptırım ve kısıtlamaların uygulanması. Ukrayna'ya yardım edilmesi. Rus diplomasisi diplomasi olmaktan çıktı. Bu savaş suçlusu olan Putin'in hizmetçileri. Rusya şimdiden zor olan sonuçlarıyla karşılaştı, borsa çöktü, Rus rublesi çok kötü durumda. Seferberliğin yanı sıra bölgesel kuvvetlerimiz asker topluyor. Sivil halkımız da kan bağışında bulunuyor. Bizim için önemli olan Türk dostumuzdan destek mesajları almamız. Uluslararası basınının duyması bizim için çok önemli.(Boğazların kapatılması çağrısı) Türk yetkililerine baskı yapma amacımız yok. Sadece yetkililerin destek ve cevabını bekliyoruz.13:07 Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye sert tepki gösterdi.13:02 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından tüm NATO liderlerini acil toplantıya çağırdı.12:43 İspanya ve İtalya hükümetleri, Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonu sert bir dille kınadı12.33: Zelenskiy dünyaya seslendi: Düşman ağır zaiyata uğratıldı. Ukrayna havadan saldırı altında. Ve ulusal birliğimiz bizim en güçlü desteği. Şuna inanıyorum ki bu tek destek değil. Savunma silahları kullanıyoruz. Topraklarımızı korumak için değerli. Askeri tecrübesi olan herkesin savunma kuvvetlerine destek vermeye davet ediyorum. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Bu zor koşullarda her bir iş insanı geleceğimize karar vermek zorunda. Herkese ihtiyacımız var.Bu sabah tarihe geçti ama farklı bir şekilde geçti. Rusya ile diplomatik bağlar koptu. Ukrayna özgürlüğünden taviz vermeyecek.12:20: Ukrayna Büyükelçiliği, 24 Şubat'ta 13:00-15:00 (Ankara saati) saatler arasında Twitter üzerinden #StopRussianAggression ve #RussiaInvadedUkraine hashtag'lerini kullanarak dünyaya Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlığına tepki vermeye çağırdı.12:09: Rusya, Kiev'in Minsk'teki müzakere masasına oturması ve taviz vermeyi kabul etmesi halinde Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinin önlenebileceğini söyledi.11.58: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.11.50: Ukrayna askeri yetkilileri: 50 Rus askeri öldürüldü, ülkenin doğusunda 6 Rus uçağı imha edildi.11.49: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Ukrayna'dan tahliyelere başlıyoruz.11.48: Ukrayna lideri Zelenskiy, orduya ‘En büyük zararı işgalcilere verin' çağrısında bulunduğu aktarıldı.11:36: Ukrayna'nın ardından Litvanya ve Moldova da olağanüstü hal ilan etti.11.28:Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya 'savaş' açma kararını kınadığını bildirerek, 'Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli' dedi. Ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Ukraynalıların yanında yer aldığını vurgulayan Macron, bu savaşın sona ermesi için Fransa'nın ortaklarıyla hareket ettiğini aktardı.11:24: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar: Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Maalesef Ukrayna askerlerinde ve sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgiler var. İnternette gerçeği yansıtmayan belgeler bilgiler var. Rusya yanlış enformasyon yayıyor. Resmi kaynakları kontrol edin. Durum şu an kontrol altında. Savunma ve güvenlik sistemimiz çalışıyor.11.22: Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.11.10: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi, eli silah tutan herkes orduya ve silah altında davet edildi.11:00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkı bilgilendirmek adına her saat başı video paylaşımı yapmaya başlayacağını açıkladı.10:48: Ukrayna ordusu Donbas bölgesinde yerleşen Shastye kasabasını geri aldı. 50 düşman askeri öldürüldü, teçhizatları da yok edildi.10.30: Ukrayna, ölü sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.10.18: Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.10:17: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar: Şu an önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek. Buradan Türk yönetimine sesleniyorum Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz. Savunma silahlarının temin edilerek bize verilecek destek de önemli.10:10: Ukrayna'nın güneyindeki Oçakov (Özi) kentinde yer alan limanda yangın başladı.10:08: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den dünya liderlerine çağrı: Putin devletimizi yıkmak istiyor, yaptırım uygulayın.10:03: Ukrayna Savunma Bakanlığı: 2 tank ve Rusya Federasyonu'nun birkaç kamyonu imha edildi.10:01: Ukrayna Ulusal Polisi, Rus birliklerinin Chernihiv ve Kharkiv bölgelerine giriş yaptığını bildirdi.09:48: Ukrayna'nın Uman şehri bölgesindeki saldırıda 1 kişi öldü.09:43: Ukrayna'dan açıklama: Kiev bölgesindeki bombardımanda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.09:34: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.09.10: Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın '5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü' açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, 'Hiçbir uçağımız düşürülmedi' denildi.09:04: Ukrayna Ordusu: 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü09:00: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz08:52: Ukrayna ordusu: Hava savunma sistemimiz bir Rus uçağını düşürdü.08:30: Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı.08:25: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.08:09: Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan 'derhal' çıkmalarını istedi08:07: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin 'yüksek hassasiyetli silahlarla' etkisiz hale getirildiğini açıkladı.08:03: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.07:56: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.06.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.KİEV'DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ06.34: Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.06.00: Rusya-Ukrayna krizinde Son Dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri Operasyon kararı aldı.Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.