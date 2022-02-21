Hukuk Fakültesi mezunlarına müjde! MSB kılavuzu yayınladı!

Hukuk Fakültesinden mezun olmuş kişiler için Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf subay adayı temini için kılavuzyayınladı. Kılavuzda son başvuru tarihi 20 Mart 2022 olarak belirtilirken, alınacak adaylara ilişkin şartlar da açıklandı.ADAYLARIN DİKKATİNE!1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin konular; 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik ile TSK Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış ve bu kılavuzda açıklanmıştır.2. Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.5. Sınavlar öncesinde HES kodu kontrolü yapılacak, HES kodu sorgulama sonucu riskli olan adaylar diğer adaylardan ayrı bir sınıfta/salonda yazılı sınava alınacaktır. Bu nedenle sınavlara katılmak üzere kendilerine çağrı yapılan adayların yanlarında HES kodunun karekodlu çıktısı ile gelmeleri önem arz etmektedir.1. HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİa. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.e. Özlük ve Mali Haklar: Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.2. BAŞVURUBu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK'daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK'da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK'da, aşağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili mevzuatında ve bu kılavuzda açıklanan başvuru şartlarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların, sonraki aşamalarda da olsa işlemleri durdurulacak, adaylıkları sonlandırılacak ve yatırmış bulundukları yazılı sınav ücreti kendilerine iade edilmeyecektir. Bu nedenle kılavuzda belirtilen şartları taşımıyorsanız başvuruda bulunmamanız önem arz etmektedir.Not: Erkek ve kadın olarak belirtilen kontenjanların doldurulamaması durumunda cinsiyete bakılmaksızın başarı sıralamasına göre aday temin edilebilecektir.a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.