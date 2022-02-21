  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapacağı sırada yanına gelen engelli vatandaşı "Ya şunu alın buradan" diyerek kovmuştu. Tepki çeken o görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Ünlü, "Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Evine uğradım, özür diledim ailesinden." sözleriyle kendisini savundu.

Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim
Ekleme: 21.02.2022 - 22:34 Güncelleme: 21.02.2022 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçti. Bu sırada Ünlü'nün yanına engelli bşir vatandaş gitti.

Ünlü engelli vatandaşı 'Ya şunu alın buradan' diyerek yanından uzaklaştırdı.

Tepki çeken o görüntülerle ilgili CHP'li vekilden açıklama geldi. Odatv'ye konuşan Ünlü, 'Basın açıklaması yapılacaktı. Millet İttifakı olarak toplandık. İlçe başkanları vardı. Ezan okunacaktı, Ezan okunmadan bası açıklamasının tamamlanmasını planlandı. Bu kardeşimize de ‘Paşa' deriz, severiz. Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi. Ancak, ilçe başkanı konuşmasına başlamak için, onun gruptan ayrılmasını bekleyince, ben de böyle bir şey söyledim. Hakaret etmedim.' dedi.

'ABARTTILAR HAKARET ETMEDİM'

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Ben ailesine gittim ailesi üzülmüştür diye… Ailesi hakaret olarak algılamadığını söyledi. Evine uğradım, özür diledim ailesinden.'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!