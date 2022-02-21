Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapacağı sırada yanına gelen engelli vatandaşı "Ya şunu alın buradan" diyerek kovmuştu. Tepki çeken o görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Ünlü, "Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Evine uğradım, özür diledim ailesinden." sözleriyle kendisini savundu.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçti. Bu sırada Ünlü'nün yanına engelli bşir vatandaş gitti.Ünlü engelli vatandaşı 'Ya şunu alın buradan' diyerek yanından uzaklaştırdı.Tepki çeken o görüntülerle ilgili CHP'li vekilden açıklama geldi. Odatv'ye konuşan Ünlü, 'Basın açıklaması yapılacaktı. Millet İttifakı olarak toplandık. İlçe başkanları vardı. Ezan okunacaktı, Ezan okunmadan bası açıklamasının tamamlanmasını planlandı. Bu kardeşimize de ‘Paşa' deriz, severiz. Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi. Ancak, ilçe başkanı konuşmasına başlamak için, onun gruptan ayrılmasını bekleyince, ben de böyle bir şey söyledim. Hakaret etmedim.' dedi.Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Ben ailesine gittim ailesi üzülmüştür diye… Ailesi hakaret olarak algılamadığını söyledi. Evine uğradım, özür diledim ailesinden.'