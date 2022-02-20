Halil Falyalı suikastında Erol Evcil iddiası: Parola: Erol Abi için!

Kıbrıs'ta pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı cinayeti ile ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı.HALİL FALYALI CİNAYETİNDE ŞOK İDDİA!Gözaltına alınan 16 kişiden ikisinin, 1995'teki Nesim Malki cinayeti ile anılan Erol Evcil'in adamları olduğu anlaşıldı.Buna göre; tetikçi olarak KKTC'de Musa Çiçek ile birlikte tutuklanan Veysel Sare'nin ifadesi ortaya çıktı.'CENGİZ ŞENER'DEN EMİR ALDIM'Erol Evcil'in 2 yıl korumalığını yapan Sare, Evcil'in yakın adamı ve koruması Cengiz Şener'den emir aldığını anlattı.'EROL ABİN İÇİN!'Şener'in cinayetten önce kendisiyle irtibat kurduğunu ve 'Erol abin için' diyerek Musa Çiçek ile birlikte tekne ile KKTC'ye gönderdiklerini açıkladı.MUSTAFA SÖYLEMEZ İLE BULUŞTUKKTC polisinin yaptığı araştırmaya göre, Falyalı'ya son kurşunu sıktığı iddia edilen Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek, cinayet öncesinde KKTC'de ev kiraladı.Sahte kimlikle operasyonda kullanılacak GSM hatları alındı.(SARE VE ÇİÇEK)Saldırı günü öğle saatlerinde Mustafa Söylemez, bir marketten alışveriş yaptı.(EROL EVCİL)Yemek yiyip kahve içtikten sonra suikastta köstebek olduğu iddia edilen Ömer Tunç'la bir otelde buluşup bilgileri aldı.Saat 18.50'de iki ayrı suikast ekibi, pusuya yattı.Söylemez, 03.20'de Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye'ye kaçtı...