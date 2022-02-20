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Gelinim Mutfakta Yalancı Beyti Nasıl Yapılır? Fırında Yalancı Beyti Tarifi

Yalancı beyti tarifi beyti tüketmeyi seven birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında fırında yalancı beyti nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, fırında yalancı beyti nasıl yapılır? Evde kolay beyti tarifi nedir? Yalancı beyti nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.02.2022 - 17:24 Güncelleme: 20.02.2022 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Gelinim Mutfakta Yalancı Beyti Nasıl Yapılır? Fırında Yalancı Beyti Tarifi
Gelinim Mutfakta isimli televizyon yarışmasında ekranlarda yalancı beyti yapımını gören yarışmacılar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle birçok izleyici tarafından aratılanlar arasında yalancı beyti nasıl yapılır ve fırında yalancı beyti tarifi yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan beyti oldukça tercih edilen ve sevilen lezzetlerdendir. Özel günlerde ve misafir geleceği zaman sofraları süsleyecek ve lezzetiyle tam not alacak beyti tarifini saatlerce uğraşmadan da yapabilirsiniz. Fırında yalancı beyti nasıl yapılır ve yalancı beyti püf noktaları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Gelinim Mutfakta Yalancı Beyti Nasıl Yapılır? Fırında Yalancı Beyti Tarifi

Fırında Yalancı Beyti İçin Gerekli Malzemeler


Fırında yalancı beyti yapmak isteyen birçok kişi bu lezzet için gerekli araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında fırında yalancı beyti için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Birçok kişi uğraştırıcı bir tarif olduğunu düşünse de yalancı beyti kolaylıkla yapılabilir. Fakat bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kaliteli olması yer alıyor. Kaliteli ve taze ürünler kullandığınızda beytinizin lezzetinin çok daha güzel olduğunu fark edeceksiniz. İşte oldukça merak edilen fırında yalancı beyti için gerekli malzemeler;


500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için;

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz


Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 yemek kaşığı sıvı yağ

2 buçuk su bardağı kaynar su


Sunum için;

2 kase yoğurt

Maydanoz


Gelinim Mutfakta Yalancı Beyti Nasıl Yapılır? Fırında Yalancı Beyti Tarifi

Fırında Yalancı Beyti Nasıl Yapılır?


Yalancı beyti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında fırında yalancı beyti nasıl yapılır ve evde kolay yalancı beyti tarifi yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu lezzet birçok kişi tarafından oldukça aratılıyor. Bu lezzet için ilk olarak beytinin hamurunu hazırlamak gerekmektedir. Bir kabın içerisine unu ekledikten sonra hamuru için gerekli olan diğer malzemeleri de ekleyerek yoğurmaya başlayın. İyice kıvama gelen hamurunuzu bezelere ayırın. Hamurları ince bir şekilde açın ve teflon tavada açtığınız hamurları pişirin. Bu noktada yufka kullanarak da çok kolay bir şekilde beyti hamuru oluşturabilirsiniz. Sos için tereyağında salçayı kavurun. Ardından suyunu ekleyip karıştırın. Köftesi için de soğan ve sarımsakları mutfak robotundan geçirin. Soğan ve sarımsakları kıymayla birlikte iyice kavurun. Yumurta ve baharatları da koyduktan sonra 15 dakika buzdolabında soğumaya bırakın. Ardından kıymaya kebap şekli verip yağlı kağıda yerleştirin. 180 derece fırında ısıttığınız köfteleri 2 parmak kalınlığında olacak şekilde dilimleyin ve yeniden fırına verin. 10 dakika daha fırında durduktan sonra yoğurdu kebapların üzerine dökün. Ardından salçalı sosunu da ekleyerek servis edin. Afiyetle beytinizi tüketebilirsiniz.


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