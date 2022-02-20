Gelinim Mutfakta Yalancı Beyti Nasıl Yapılır? Fırında Yalancı Beyti Tarifi

Fırında Yalancı Beyti İçin Gerekli Malzemeler



Fırında Yalancı Beyti Nasıl Yapılır?

Gelinim Mutfakta isimli televizyon yarışmasında ekranlarda yalancı beyti yapımını gören yarışmacılar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle birçok izleyici tarafından aratılanlar arasındaveyer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan beyti oldukça tercih edilen ve sevilen lezzetlerdendir. Özel günlerde ve misafir geleceği zaman sofraları süsleyecek ve lezzetiyle tam not alacak beyti tarifini saatlerce uğraşmadan da yapabilirsiniz.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Fırında yalancı beyti yapmak isteyen birçok kişi bu lezzet için gerekli araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi uğraştırıcı bir tarif olduğunu düşünse de yalancı beyti kolaylıkla yapılabilir. Fakat bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kaliteli olması yer alıyor. Kaliteli ve taze ürünler kullandığınızda beytinizin lezzetinin çok daha güzel olduğunu fark edeceksiniz. İşte oldukça merak edilen fırında yalancı beyti için gerekli malzemeler;500 gram kıyma2 adet orta boy soğan2 diş sarımsak1 adet yumurta1 tatlı kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı tuzHamuru için;5 su bardağı un2 su bardağı ılık su1 tatlı kaşığı tuz1 yemek kaşığı domates salçası1 yemek kaşığı biber salçası6 yemek kaşığı sıvı yağ2 buçuk su bardağı kaynar su2 kase yoğurtMaydanozYalancı beyti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu lezzet birçok kişi tarafından oldukça aratılıyor. Bu lezzet için ilk olarak beytinin hamurunu hazırlamak gerekmektedir. Bir kabın içerisine unu ekledikten sonra hamuru için gerekli olan diğer malzemeleri de ekleyerek yoğurmaya başlayın. İyice kıvama gelen hamurunuzu bezelere ayırın. Hamurları ince bir şekilde açın ve teflon tavada açtığınız hamurları pişirin. Bu noktada yufka kullanarak da çok kolay bir şekilde beyti hamuru oluşturabilirsiniz. Sos için tereyağında salçayı kavurun. Ardından suyunu ekleyip karıştırın. Köftesi için de soğan ve sarımsakları mutfak robotundan geçirin. Soğan ve sarımsakları kıymayla birlikte iyice kavurun. Yumurta ve baharatları da koyduktan sonra 15 dakika buzdolabında soğumaya bırakın. Ardından kıymaya kebap şekli verip yağlı kağıda yerleştirin. 180 derece fırında ısıttığınız köfteleri 2 parmak kalınlığında olacak şekilde dilimleyin ve yeniden fırına verin. 10 dakika daha fırında durduktan sonra yoğurdu kebapların üzerine dökün. Ardından salçalı sosunu da ekleyerek servis edin. Afiyetle beytinizi tüketebilirsiniz.