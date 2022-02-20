Altın fiyatları Ne Kadar? 20 Şubat Altın Fiyatları

20 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



Altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Son zamanlarda dalgalı seyreden altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar da merak ediliyor.vesoruları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.20 Şubat altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan yorumlar da ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. 20 Şubat altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 757,21SATIŞ: 780,51ALIŞ: 5.569,00SATIŞ: 5.621,00ALIŞ: 5.539,00SATIŞ: 5.623,00ALIŞ: 2.720,00SATIŞ: 2.750,00ALIŞ: 5.344,68SATIŞ: 5.451,36ALIŞ: 1.896,81 $SATIŞ: 1.897,18 $ALIŞ: 1.356,00SATIŞ: 1.375,00ALIŞ: 832,29SATIŞ: 832,47Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. Hafta başlamadan yatırımcılar altının hangi yönde ilerleyeceği hakkında yapılan açıklamaları takip ediyor.sorusu da bu nedenle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada "Altın gümüş rasyosunda 10 yıl önceki seviyelere dönülür mü?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş, "İmkansız diye bir şey yoktur. Altın ve gümüş 2021 yılında enflasyonu fiyatlamadı. 2022 yılında dünyanın gözü açıldı. Şimdi jeopolitik risklere sarılmaya başladılar ama bu da emtia fiyatlarını destekliyor. Bir bakarsınız Çin bir açıklama yapar bütün ezberler bozulur. Covid-19 sürecinde gümüşün tıp alanında fiziki olarak çok kullanılan bir emtia. Gümüş tarafında, altından daha pozitif bir gözlemciyim. 10 yıl önceki rakamlara gelmesi şu anda hayal gelebilir ama olabilir, bu kapıyı açık bırakmak istiyorum." ifadeleri kullanıldı. "Ons altında bir miktar daha geri çekilme olması gerekiyor.Belki 1800'ün altına da sarkabilir. Sarkması halinde yatırımcının uzun vade için pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede ise 2150 dolar beklediğimi söylemiştim. Enflasyon ve jeopolitik risk nedeniyle altının ons fiyatının 2150 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğim. Altın yatırımcısı sadece altını bekliyorsa, bence altınlarının belli miktarında gümüş koymalı." Sözlerini ekleyen İslam Memiş altın fiyatlarında bir artış yaşanacağını belirtti.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.