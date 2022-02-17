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TOGG'a üst düzey teknoloji! Sürücüyü yönlendirecek...

2022 yılında banttan indirilmesi 2023 yılında ise yollara çıkması beklenen yerli otomobile müthiş bir özellik daha geliyor. Elektrikli araçlarda sürücü için görüntü teknolojisi geliştiren dünyadaki üç şirketten biri olarak bilinen Türk şirket TOGG ile görüşme aşamasında. AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ile özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknoloji ile aracın ön camına yansıtılabiliyor.

Ekleme: 17.02.2022 - 13:05 Güncelleme: 17.02.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
TOGG'a üst düzey teknoloji! Sürücüyü yönlendirecek...
2 yıl içinde dünya genelinde 350'nin üstünde elektrikli araç (EV) modeli yollarda olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı EV piyasasında, araçları birbirinden ayrıştıracak donanım ve yazılım teknolojileri de tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ise EV pazarında rekabeti çeşitlendirecek alanlar arasında.

Dünyada bu teknolojiyi üreten 3 şirket var ve bunlardan birinin kurucuları Türk.

TOGG'a üst düzey teknoloji! Sürücüyü yönlendirecek...

Dünya'da yer alan habere göre; 30 yılı aşkın bir süredir optik yansıtma ve görüntüleme teknolojilerine yoğunlaşan Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ürey'in geliştirdiği gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram teknolojisi, sürücünün görüş açısındaki bütün unsurları derinlikleriyle tespit edebilen bir özelliğe sahip.

CY Vision CEO'su Orkun Oğuz, diğer ürün geliştiricilerden en büyük farklarını yoldaki her derinliği aynı anda gösterebilme yetenekleri olarak açıklıyor.

Bu farkın otomotiv endüstrisinde hemen karşılık bulduğunu kaydeden Oğuz, bu sayede 2-3 tane OEM'in konsept geliştirme fazına katıldıklarını anlatıyor: “Orada şhort list olup sonra ikisini de aldık. Bunlardan bir tanesi BMW, diğeri Japon bir firma. İkisinde de araçlardaki test aşamasındayız. Bu arada bazı EV'lerle de görüşüyoruz. EV olarak ilk Togg ile görüşmeye başladık. EV'lerden biriyle ilerleyecek olursak piyasaya çok daha erken çıkmamız mümkün olacak.

TOGG'a üst düzey teknoloji! Sürücüyü yönlendirecek...

Artırılmış gerçeklik gerçek dünyadaki varlıkların çeşitli kanallar kullanılarak bireyin fiziksel çevresine yakınlaştırılması olarak ifade ediliyor.

Otomobillerde ise özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi bilgiler bu teknoloji ile ön cama yansıtılabiliniyor.

AR özellikli sistemlerin ileride daha çok araçta kullanılacağı tahmin ediliyor. Çünkü bu sayede sürücü gözünü yoldan ayırmadan birçok bilgiye ulaşma imkanına sahip.

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

TOGG'a üst düzey teknoloji! Sürücüyü yönlendirecek...

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

TOGG'a üst düzey teknoloji! Sürücüyü yönlendirecek...

TOGG yerli otomobil 2023 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

Yerli otomobil yeni modeliyle ABD'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG, ABD'de 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor.

İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor.

Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor.

Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor.

Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek.

Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek.

Teknik özellikler, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek.

Yapay zeka, klasik Türk müziğinin 2500 eserini öğrenerek Togg'a özel bir beste yaptı.
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