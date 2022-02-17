  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'in en büyük korkusu gizemli ormanda ortaya çıktı! New York Times yazdı...

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın gözünü çevirdiği ve endişeyle izlediği bir durum olmaya devam ederken, New York Times, ilginç bir tespiti köşesine taşıdı. Polonyalı bir gazetecinin keşfettiği bölgeden bahseden gazete, söz konusu bölgenin Putin'in en büyük korkusunu barındırdığını belirtti. İşte haberin ayrıntıları...

Putin'in en büyük korkusu gizemli ormanda ortaya çıktı! New York Times yazdı...
Ekleme: 17.02.2022 - 12:12 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Putin'in en büyük korkusu gizemli ormanda ortaya çıktı! New York Times yazdı...
Polonyalı bir arkeolog ve televizon gazetecisi Tomasz Czescik, her sabah köpeğini gezdirirken ilginç bir keşfe imza attı. Czesik, köpeğini gezdirdiği yerde Polonya'da bulunan ABD'ye ait bir füze tesisine yakın olduğunu fark etti.

NATO'NUN DOĞU KANADINA YAKIN

NATO'nun doğu kanadına yakın bir yerde oturan ve ormanda gezinen arkeolog, bölgede jetşerin olduğunu ifade ediyor. Ortaya koyulan bir keşfin ardından tesisin Polonyalı askerler tarafından korunan ve bu yıl faaliyete geçmesi beklenen son derece hassas bir ABD askeri tesisi olduğu ortaya çıktı.

DOĞU'DAKİ GENİŞLEME GÖZLER ÖNÜNDE

Tesis, Avrupa ve ABD'yi balistik füzelerden korumayı amaçlıyor. Ancak Rus lideri Vladimir Putin için Polonya'daki bu askeri üs, Romanya'daki başka askeri üsle birleşince bir tehdit içeriyor; çünkü bu üsler NATO'nun doğudaki genişlemesini gözler önüne seriyor.

Putin'in en büyük korkusu gizemli ormanda ortaya çıktı! New York Times yazdı...

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Her ne kadar Pentagon, bu üslerin bölgeyi savunma amaçlı olduğunun söylese de, Kremlin bu üslerin Rus roketleri düşümek ve Moskova'ya saldırı amaçlı seyir füzelerini ateşlemek için olduğuna inanıyor.

"PUTİN'İN EN BÜYÜK KORKUSU"

New York Times, üssün haberini, 'Putin'in en büyük korkusu Polonya'daki bir ormanın kıyısında' başlığıyla verdi.

GELİŞMİŞ RADARLAR

Bu Polonya üssünde Kalbi Aegis Ashore olarak bilinen bir sistem var. Bu sistem ile düşman füzeleri takip edilebiliyor ve onları gökten indirmek için gelişmiş radarları içinde bulunduruyor.

FÜZE RAMPALARI

Aynı zamanda Rusları'ın saldırgan füzleri ateşlemek için kolayca yeniden kullanılanbileceğinden endişe ettikleri MK 41'ler olarak bilinen füze rampaları da var.

"KAPIMIZIN EŞİĞİNDE DURAN SİZSİNİZ"

Nitekim Putin, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı bir açıklamada, "ABD sınırının yakınına füzeler mi yerleştiriyoruz? Bu biz değiliz; asıl evimize gelen ve kapımızın eşiğinde duran ABD'dir" demişti.

YEREL SAKİNLER ENDİŞELİ

Yerel sakinler ise yaşananlardan dolayı endişeli. İnşaatta çalışan bir mühendis, yakın zamanda tesisin daha da geliştirileceğini ifade etti. Mühendis, Rusya'nın NATO tehlikesini abarttığını düşünerek tedirginliği körüklediğini söyledi. Ancak bölge halkı bu tesisi de abartılı buluyor. O nedenle de bazı kesimler tesis karşıtı protestolara katılıyor.

POLONYA DA TEHLİKEDE

New York Times, bu durumun Polonya için de sıkıntı olduğuna dikkat çekti. 1999 yılında beri NATO üyesi olan Polonya, olası bir sıkıntıda çatışma içinde olacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!