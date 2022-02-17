Putin'in en büyük korkusu gizemli ormanda ortaya çıktı! New York Times yazdı...

Polonyalı bir arkeolog ve televizon gazetecisi Tomasz Czescik, her sabah köpeğini gezdirirken ilginç bir keşfe imza attı. Czesik, köpeğini gezdirdiği yerde Polonya'da bulunan ABD'ye ait bir füze tesisine yakın olduğunu fark etti.NATO'nun doğu kanadına yakın bir yerde oturan ve ormanda gezinen arkeolog, bölgede jetşerin olduğunu ifade ediyor. Ortaya koyulan bir keşfin ardından tesisin Polonyalı askerler tarafından korunan ve bu yıl faaliyete geçmesi beklenen son derece hassas bir ABD askeri tesisi olduğu ortaya çıktı.Tesis, Avrupa ve ABD'yi balistik füzelerden korumayı amaçlıyor. Ancak Rus lideri Vladimir Putin için Polonya'daki bu askeri üs, Romanya'daki başka askeri üsle birleşince bir tehdit içeriyor; çünkü bu üsler NATO'nun doğudaki genişlemesini gözler önüne seriyor.Her ne kadar Pentagon, bu üslerin bölgeyi savunma amaçlı olduğunun söylese de, Kremlin bu üslerin Rus roketleri düşümek ve Moskova'ya saldırı amaçlı seyir füzelerini ateşlemek için olduğuna inanıyor.New York Times, üssün haberini, 'Putin'in en büyük korkusu Polonya'daki bir ormanın kıyısında' başlığıyla verdi.Bu Polonya üssünde Kalbi Aegis Ashore olarak bilinen bir sistem var. Bu sistem ile düşman füzeleri takip edilebiliyor ve onları gökten indirmek için gelişmiş radarları içinde bulunduruyor.Aynı zamanda Rusları'ın saldırgan füzleri ateşlemek için kolayca yeniden kullanılanbileceğinden endişe ettikleri MK 41'ler olarak bilinen füze rampaları da var.Nitekim Putin, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı bir açıklamada, "ABD sınırının yakınına füzeler mi yerleştiriyoruz? Bu biz değiliz; asıl evimize gelen ve kapımızın eşiğinde duran ABD'dir" demişti.Yerel sakinler ise yaşananlardan dolayı endişeli. İnşaatta çalışan bir mühendis, yakın zamanda tesisin daha da geliştirileceğini ifade etti. Mühendis, Rusya'nın NATO tehlikesini abarttığını düşünerek tedirginliği körüklediğini söyledi. Ancak bölge halkı bu tesisi de abartılı buluyor. O nedenle de bazı kesimler tesis karşıtı protestolara katılıyor.New York Times, bu durumun Polonya için de sıkıntı olduğuna dikkat çekti. 1999 yılında beri NATO üyesi olan Polonya, olası bir sıkıntıda çatışma içinde olacak.