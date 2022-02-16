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CHP'li İBB'den suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifi! AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP’li İBB yönetiminin suya kademeli olarak yüzde 90’la yüzde 175’lere varan oranlardaki zam teklifi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde yaptığı açıklamada, " İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB'den suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifi! AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
Ekleme: 16.02.2022 - 22:09 Güncelleme: 16.02.2022 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifi! AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki zam teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplandı. Genel Kurul toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Uzun süren tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında çıkan arbede nedeniyle toplantıya bir süre ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından oturum İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından tekrar toplandı. Okul, gündemdeki maddeleri tek tek oylamaya sundu. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oyçokluğu ile reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 'CHP ve İYİ Parti olarak 1,2,3 ve 4 numaralı maddelere 'evet' verdik, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi' dedi.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ CHP VE İYİ PARTİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'CHP'li İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi getirildi. AK Parti'nin yüzde 43 ile 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve CHP tarafında kabul edilmediği için İstanbulluların ali menfaatler ve İstanbullular düşünerek, İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir' diye konuştu.
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