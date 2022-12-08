MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'

TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü sırada söz alan HDP'li Ömer Öcalan, provokatif sözler sarf etti.'Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz.' diyen Öcalan, 'Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriliyor. Bu 2'nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız.' ifadelerini kullandı.'ZORLA YAPMAYA ÇALIŞANLAR SARI TORBADA'AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıralarından Öcalan'ı sözlerine tepki gösterildi.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 'Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye'de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler.' diye konuştu.TBMM'de HDP'ye karşı tansiyonun yükselmesi sonrası oturumu yöneten Nimetullah Aydoğmuş oturuma ara verdi. MHP ve HDP milletvekili arasındaki tartışma ara boyunca devam etti.