Meteoroloji'nin uyarısı sonrası ilk kar düştü: Kısa sürede 15 santimetreye ulaştı
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Van merkeze mevsimin ilk karı düştü. Okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı da etkili olmaya başladı.
Van merkezde etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.
Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.