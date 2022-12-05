Rusya'da askeri havaalanında patlama: 3 ölü
Rusya'nın Ryazan kentindeki askeri havaalanında bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ryazan kentinin yakınlarında yer alan Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu bir uçak hasar gördü, 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı ifade edildi.
Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda savaş uçakları için eğitim merkezinin bulunduğu belirtiliyor.
Patlama sonucu bir uçak hasar gördü, 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı ifade edildi.
Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda savaş uçakları için eğitim merkezinin bulunduğu belirtiliyor.