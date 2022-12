Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' programına katıldı.Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan 'Gülüm Benim' şarkısına da eşlik etti.Programın açılışında konuşan Erdoğan, Şanlıurfa'da farklı bir günün yaşandığını belirterek, Kültür Merkezi'nin şehre hayırlı olmasını diledi.Şanlıurfa'nın 20,6 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, gelecek seçimlerde sadece Şanlıurfa'da oy kullanacak 250 bin gencin bulunduğunu söyledi.Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki benzer programların dışında, gittikleri hemen her şehirde gençlerle bir araya gelmeye özel önem verdiklerinin altını çizdi.'Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, dünyaya, ülkemize, bize, kendi hayatlarına bakışlarındaki derin vukufiyeti görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhuriyet'in yeni asrını 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken, en çok gençlerin enerjisine, üretkenliğine, gayretlerine güvendiklerini vurgulayan Erdoğan, 'Şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin, ağabeyinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşımdan itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralardan gelmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil. Diğerlerinin çoğu gökten zembille indiler. Bizim durumumuz öyle değil.' diye konuştu.Siyasetin içinde yetiştiğini, siyasetin içinden geldiğini, bu yüzden de gençlere bakışının çok farkı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:'Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geride bırakan bir büyüğünüz sıfatıyla, artık bizlerin, sizin zamanınızın misafiri olduğumuzu rahatça söyleyebilirim. Bu samimi düşüncemi sadece kendi adıma değil, mensubu olduğum kuşak adına da ifade ediyorum. Biz, bu kutlu bayrağı, bu kutlu emaneti nasıl daha önceki nesillerden devraldıysak, inşallah çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız, demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sıkıntılı, en sancılı dönemini yaşadı. Kendi serencamımızın seyriyle bugün sizlerin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla kurduğunuz hayaller arasında çok büyük fark olması gayet tabiidir. Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden, bölgesel ve küresel liderlik seviyesine gelmiş bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Hatırlayın, nerelerden geldik. Şanlıurfa'nın havalimanı, böyle güzel yolları mı vardı? Nerede? Ama şimdi havalimanından çıkıyorsun, Karaköprü'den merkeze tüm kavşak düzenlemeleriyle, her şeyiyle, altyapısıyla, üstyapısıyla bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir Şanlıurfa.'İbrahim Tatlıses'in 'Yol değiştirmeden İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geliyorsun' demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eskiden 24 saatti, herhalde şimdi 12-13 saat.' karşılığını verdi.Bu kadim mücadelenin en zor kısmının geride kaldığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:Bu sırada İbrahim Tatlıses'in 'Oxford vardı da biz mi gitmedik?' şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeye layık olduğunu vurgulayan Tatlıses, bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunun altını çizdi.Cezaevindeyken ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İbrahim Bey, ben belediye başkanı oldum sadece İstanbul'a hizmet verebilirim, benim niyetim bu değil. Benim niyetin Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermek.' dediğini aktaran Tatlıses, 'Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, sonra da başkan oldu. Ne oldu başkan yapmazdınız? Sayın Cumhurbaşkanımız halk adamıdır, halk insanıdır. Halk adamı olduğu için başımın üstünde taşıyorum.' şeklinde konuştu.Şanlıurfa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevip saydığını vurgulayan Tatlıses, Şanlıurfalılara, 'Bu seçimde sakın bizi yalnız bırakmayın.' diye seslendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İbrahim Bey, sözün özünü defalarca ifade etti sağ olsun.' karşılığını verdi.Zihinlerinde de kalplerinde de yarın için ne yapacaklarının ne yapmaları gerektiğinin olduğuna işaret eden Erdoğan,diye konuştu.