Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı

Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti.