Bakan Soylu'dan Aydın'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aydın Nazilli'de, bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hemşehrilerimize ve Aydın'ımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.