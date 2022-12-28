Bakan Soylu'dan Mardin'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "61 adrese yapılan operasyonda 54 uyuşturucu satıcısı ve organizatörü gözaltına alındı. Polis teşkilatımıza ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendiğini belirterek, 'Emniyet birimlerimizin 4 aylık takibi sonrası yapılan operasyonda; 721 personel, 152 ekip, 15 özel harekat unsuru, 2 drone, 9 narkotik köpeğiyle 61 adrese yapılan operasyonda 54 uyuşturucu satıcısı ve organizatörü gözaltında. Polis teşkilatımıza ve kahraman polislerimize tebrikler' dedi.