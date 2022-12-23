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Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi

Yüzbinlerce TOGG'un elektrik ihtiyacını karşılayacak dev proje için ilk adımlar atıldı. Dünyanın en büyük 5'inci barajında sular yükselmeye başladı. Türkiye'nin devi 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek. Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 23.12.2022 - 10:19 Güncelleme: 23.12.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su seviyesi 51 metreye ulaşan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçede yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anılar da suya gömülüyor.

Irmakyanı köyündeki eski evi su altında kalan İsmail Yiğit, 'Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok' dedi. Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

YÜZBİNLERCE TOGG'UN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK
Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.

Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi

SU SEVİYESİ 51 METREYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, şu ana kadar 20 milyon metreküp su depolandı. 51 metreye ulaşan su seviyesi ile Irmakyanı köyündeki yol, köprü ve arazilerin ardından diğer yapılar da su altında kaldı. Suya gömülen bölgeyi görmeye gelenler ise duygusal anlar yaşıyor.

'ANILARIMIZ SUYA GÖMÜLÜYOR'
Evi su altında kalan İsmail Yiğit, 'Burası bizim sürekli kullandığımız bir güzergah. Buradan hep geçiyorduk, çok anılarımız var. Burası, sular altında kaldı. Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun' diye konuştu. Emre Ay ise 'Irmakyanı köyünde oturmuyoruz. Fakat köyümüz buraya yakın. Genelde buradaki yolu kullanıp, köyümüze gidiyorduk. Şimdi yol sular altında kaldı. Eski yolumuz burası. Seviyoruz burayı, bu yollarda çok anılarımız var. Sular yükseldikçe anılar da kayboluyor gibi. Son kez gelip, fotoğraf çektirmek istedik' dedi.

Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi

YENİ YUSUFELİ KURULUYOR
Baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor. 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi. 3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı. 3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yükseldi. Toplamda 34 milyar TL'yi bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik de yeni yol ağı oluşturuldu. Öte yandan Yusufeli ilçe merkezinde yaşayanların yüzde 80'inin yeni yerleşim alanına yerleştiği bildirildi.

Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi
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