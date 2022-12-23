Irkçı Fransız saldırdı! PKK sempatizanları Türkiye'yi hedef gösterdi!

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde, Strasbourg-Saint Denis metro istasyonu yakınlarındaki rue d'Enghien'de bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne bugün silahlı saldırı gerçekleştirildi.Paris savcılığı yayımladığı raporda, saldırıda üç kişinin vurularak öldürüldüğü, ikisi ağır 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. 10. Bölge Belediye başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde yaptığı açıklamada, katilin yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.SALDIRGAN FRANSA VATANDAŞI IRKÇI WİLLİAM M.Polis kaynaklarından Fransız basınına aktarılan bilgide, saldırganın 2016 ve Aralık 2021'de cinayete teşebbüs suçlarından tanınan Fransız uyruklu 69 yaşındaki William M. olduğu belirtildi. Irkçı saldırganın geçtiğimiz günlerde (12 Aralık) hapishaneden adli kontrol şartıyla tahliye edildiği tespit edildi.Olay sonrası cinayet, kasten adam öldürme ve nitelikli şiddet suçlarından soruşturma başlatılırken soruşturmaların Paris adli polisinin kriminal birimi tarafından yürütüleceği bildirildi.KÜRTLERİ HEDEF ALIP ALMADIĞI KESİN DEĞİLPolis kaynakları, gözaltına alınan William M.'nin silahıyla birlikte yakalandığını, tehlike kısa sürede önlendiğini açıkladı. Kaynaklar, saldırının hangi saiklerle gerçekleştirildiğinin araştırıldığını söyledi.Polise hızları için bir kez daha teşekkür eden İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'i, saldırganın yabancılara saldırmak istediğini, ancak özellikle Kürtleri hedef alıp almadığının bilinmediğini söyledi.PKK SEMPATİZANLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİFransız uyruklu ırkçı William M.'nin saldırısını, Türkiye'yi suçlamak için bir fırsata dönüştürmeye çalışan terör örgütü PKK sempatizanları sokaklara indi.Görgü tanıklarının ifadesi ve Paris savcılığı tarafından yapılan açıklamalara rağmen, saldırı sonrası bölgede toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye aleyhine sloganlar atmaya başladı. Türkiye'yi hedef gösteren örgüt sempatizanları, ırkçı bir Fransız'ın saldırısını Türkiye'ye mal etmeye çalıştı.Olay çıkaran grup, İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in açıklamasından sonra polise saldırdı. Paris polisi örgüt sempatizanlarına göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile karşılık verdi.Halktv sunucusu, PKK'lıların yaptığı gibi Fransız savcılığının resmi açıklamasını itibarsızlaştırma için “Türkiye'de seçim sürecine girmişken bu saldırı akıllarda soru işareti bıraktı” gibi çanak sorular soruyor.Fehim Taştekin de “Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil” diyor.Halktv, PKK ile kol kola Paris'teki ırkçı saldırıyı Türkiye'ye yıkmaya çalışıyor.