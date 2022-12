ABB, suya indirim bahanesiyle yardımları kesti: 15 bin personel alımına tepki yağdı

Büyükşehir'in kestiği yardımları yapmayı üstlenen AK Parti'li belediyeler dağıtıma başladı. İhtiyaç sahiplerine kömür desteğinde bulunan Kızılcahamam Belediyesi'nin başkanı Süleyman Acar; 'Biz suya indirimi suya fahiş zam yapıldığı için istedik, normal fiyatlara dönmesi için önerge verdik. Mansur Yavaş suya yüzde 400'lere varan zam yaptı. Aynı Allah'ın suyu diğer illerde metreküpü 1 lira, Ankara'da ortalama 20 liraya yakın. 15 bin personel alırsanız Türkiye'nin en pahalı suyunu satarsınız. Belediyecilik sosyal bir iştir ticarethane değildir' dedi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise; 'Mansur Yavaş diyet borcunu ödemek için 15 bin personel daha aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm giderleri 7,68 milyar Türk lirası, sadece hükümetin verdiği 7,79 milyar Türk lirası' açıklamasında bulundu.Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; 'Biz bu teklifimizi verdikten sonra Mansur Yavaş her zamanki gibi bu önergemizi tehdide çevirdi. Tehdidini bu sefer sosyal medya üzerinden yapınca AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın talimatları doğrultusunda biz de harekete geçtik. 'Et yardımını yok, gıda yardımı yok, kömür yardımını kesiyorum' dedi. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bugüne kadar yardım alanların listesini istedik. Vatandaşlarımızın taleplerini aldık ve incelemelerimiz sonrası şartları uyan vatandaşlarımıza kömür yardımına başladık.' şeklinde konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 60 milyar lira olduğunu hatırlatan Başkan Acar; 'Bizim bütçemiz 160 milyon. Biz bu bütçelerle hem gıda hem nakdi yardımlarımızı yaparken, yatırımlarımızı ve hizmetlerimize de devam ediyoruz. Kızılcahamam Belediyesi batmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken ama yapmadığı hizmetleri de biz yapıyoruz. Sosyal yardımlar üzerinden vatandaşımızı tehdit etmesini biz garipsedik. Şu ana kadar algı belediyeciliği üzerinden gittiler ama Ankara halkı kim olduğunu öğrendi. Biz Mansur Yavaş'ı tanıyorduk, vatandaşımız da tanımaya başladı. Mansur Yavaş'ı tanırsanız sevmezsiniz. Ankara'nın 4 yılı heba oldu, inşaallah bir yıl sonra tekrar AK kadrolarla buluşacak. Mansur Yavaş, 2004'ten buyana ücretsiz olan milli parkı gelir gelmez paralı yaptı. CHP zihniyeti hem çivi çakmıyor, hem ücretli hale getiriyor. Bize versinler tekrar ücretsiz hale getirelim, nasıl işletilir gösterelim.' ifadelerini kullandı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan; 'Biz AK belediyeciliği cumhurbaşkanımızın öncülüğünde öğrenmiş olduk. Su indiriminin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımların ertelendiğine dair vatandaşlara mesaj attılar. Atılan mesajda yardımların durdurulduğunu yazıyordu. 'Ankaralılar hiç endişe etmesin, AK Partili belediyeler olarak biz bunları yapacağız' diyerek tüm belediye başkanlarına çağrıda bulundum. Sosyal yardım alan vatandaşların listesini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden istedik. İlçe belediyemizin bütçesinin oranına baktığımız zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göre katbekat hizmet yaptığını gördük. Kızılcahamam Belediye Başkanımızın öncülüğünde, kimlerin iş yaptığını, kimin haklı olduğunu, kimin vatandaşın yanında olduğunu, kimlerin de ütopik hayallerin peşinde koştuğunu gördük. Başka hülyalara girdiğini masaları devrilirse oradan ben çıkarım diye hem İstanbul'da hem Ankara'da bir hayal derdinde olduğunu gördük. Mansur Yavaş diyet borcunu ödemek için 15 bin personel daha aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm giderleri 7,68 milyar Türk lirası, sadece hükümetin verdiği 7,79 milyar Türk lirası. Ankara Büyükşehir Belediyesi iflas etmiştir.Yakında bu oyuncaklarını ellerinden alıp özlenen AK belediyeciliği tekrar buluşturacağız. Sadece dertleri heykel yapmak musluk açmak başka bir dertleri yok. Bizler Allah'ın izniyle devletimizle milletvekillerimizle hükümetimizle belediye başkanlarımızla ilçe başkanlarımızla belediyelerimizle tamamen bir aile olarak vatandaşımıza hadim olmadan hiçbir an geri durmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyar aylık iller bankasından merkezi hükümet ödeneği alıyorsa, bu ödenek 1 milyar 600 milyon olarak bu ay hesaplarına yatmıştır. Şimdi soruyorum; Sosyal yardımları vermediniz, vatandaşı yarı yolda bıraktınız. Kasanıza giren bu kadar parayı ne yaptınız? Biz bir dilim ekmeğimizi sizinle paylaşmak bizim için onurdur, şereftir. Allah'a hamd ediyorum, bizlere yeni bir hayır kapısı, hizmet kapısı açtıkları için. Sayın Mansur Yavaş ben de size çok teşekkür ediyorum. 'İlçemde çözümün adresini Kızılcahamam belediyesidir' deyip AK belediyeciliği gösterdiniz.Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanamayacağına inanıyorum' dedi ancak göreve gelince 4 kez suya zam yapma girişiminde bulundu. Bizler halk için siyaset yapıyoruz. Hiçbir çağrıya kayıtsız kalamayız. Seçimden önce ucuz su vadeden Mansur Yavaş bugün radikal bir zam savunucusuna dönüşmüştür. Bununla da yetinmemiş, zamlı su satmaya devam etmezse işçileri işten çıkartmakla, yardım alanların yardımını kesmekle ve Ankara halkını da hizmet etmemekle tehdit etmiş, garip gurabeya tehdit mesajları atmış, bilbordlara çıktığı ilanlarla da Ankara halkına şantaja devam etmiştir. Mansur Yavaş kişisel reklamları için milyonlarca lira harcamaktadır. Ankaralıya harcanması gereken paralar alkış ve beğeni almak için çarçur edilmektedir.'