Gaziantep'te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korku dolu bir taciz olayı yaşandı.Şehitkamil ilçesinde yaşanan olayda 15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğu, 50-60 yaşlarındaki şahsın bıçaklı tacizine uğradı.Boğuşma sırasında elinden hafif yaralanan küçük kızın çığlıkları annesi tarafından duyuldu.Asansörü çağıran anne kızını şahsın elinden kurtardı.Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.