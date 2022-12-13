Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.KASTAMONU'DA YAKALANDIHakkında gözaltı kararı bulunan ve aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da akşam saatlerinde Kastamonu'da yakalandı.Hazinedar’ın, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.