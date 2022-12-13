CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı...

Gazeteci Metin Engin ifadesine göre, bugün saat 15.03'de bir gazeteci arkadaşının ofisinde yumruklu saldırıya uğradı.Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması hararetlenince, CHP'li yönetici S.G. iddiaya göre alkolün de etkisiyle hem küfür ederek, hem de şahsına hakaret ederek Gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumruk vurarak cevap verdi.Metin Engin nefsi müdafaa yaparak, karşılık vermezken şiddet yanlısı S.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gazetecinin darp edilerek kanlar içinde bırakıldı. Yaralı halde hastaneye giden Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak S. G.'den şikâyetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Gazeteci Metin Engin, 'Ergene belediye başkanı Rasim Yüksel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın özgürlüğünden bahsederken, bu tür şiddet yanlısı CHP'li yöneticileri yanlarında barındırmalarını kınıyorum.' dedi.KILIÇDAROĞLU'NUN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BASINA SAYGISI BU ŞEKİLDE Mİ OLUYOR?Engin, 'Eğer basın mensupları özgür bir şekilde haber yapamayacaksa, CHP'li yöneticilerle demokratik bir şekilde tartışıp istişare yapamayacaksa hangi basın özgürlüğünden hangi adaletten hangi demokrasiden bahsediyorlar. Bu konuda Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP il başkanlığından ve Ergene CHP yönetiminden açıklama ve özür bekliyorum' ifadelerini kullandı