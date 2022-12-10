Adana'da korkunç kaza: 1 ölü 48 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde Özay Kayhan'ın kullandığı iki römorku bulunan traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralı sayısı 1 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktörün devrilmesi sonucu 48 kişi yaralandı.Adana'da korkunç kaza: 1 ölü 48 yaralıDurumu ağır olan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Hüsnü Kurt (57), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 48 yaralının tedavisi devam ediyor.